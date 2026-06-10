盛讚童子瑋政見 卓榮泰視察基隆全力輔選

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行政院長卓榮泰（右二）10日赴基隆三處宮廟參拜，並視察長照設施，他強調基隆市議長童子瑋（左二）是基隆「持家的人」，最清楚基隆需要什麼，提出的政見，也與中央不謀而合。（張志康攝）

行政院長卓榮泰10日下午視察基隆，除赴七堵區多處宮廟參拜外，也配合出席的民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋，盛讚他所提出的政見與中央不謀而合，希望地方與中央未來能夠有更多合作，提高行政效率。

卓榮泰指出，在中央的規畫裡，北北基宜納入了「首都圈黃金廊帶」，推動科技創新產業，基隆的軍港西遷、市港合一、市港再造等相關計畫，他認為這是基隆唯一且發展最重要的機會。後續的觀光、科技、文化都能夠配合整體建設。

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卓榮泰表示，中央對於基隆的建設十分關注，以統籌分配款來看，基隆分配數從2016年的117億元提升為192億元，顯示行政院對基隆市的重視。在此同時，也需要基隆市政府的配合執行。

正因為市府的預算接受議會監督，因此卓榮泰認為，議長童子瑋最清楚基隆市需要什麼、預算是否妥善執行，他就是基隆「持家的人」。因此他也在政見中提出許多相關計畫，包括「生託養學四階段育兒藍圖」，正與賴清德總統提出的「生育、養育、教育三階段人口對策新戰略」不謀而合。

卓榮泰也盛贊童子瑋提出的三節敬老金與身心障礙者三節慰問金加倍的政見，不過卻語帶保留，不僅加上了「在市府財政允許狀況下」等字眼，也順帶說出要童「說到要做到」。並說，至於是否有機會讓童來「執行」，就看童自己的努力，以及看民眾支持與否。

卓榮泰也指出，行政院推動「中小微企業轉型升級條例草案」，將商圈納入草案內容，相信對基隆市的商圈及經營者都會有助益。他並強調社會安全內容，強調行政院會日前打算修法，將俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯改列為一級毒品，並追根究源杜絕毒品的危害。卓榮泰也期許，地方政府、議會與中央未來能夠有更多合作，提高行政效率。

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