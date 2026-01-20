盛讚趙少康新書「像吃麻辣鍋爽」 韓國瑜笑：唯一可惜沒寫愛情觀

前中廣董事長趙少康今（20）日舉行新書發表會，藍綠白政壇大咖均到場祝賀。立法院長韓國瑜在致詞時表示，他看完這本書後，心中只有一個「爽」字形容，就像吃麻辣火鍋一樣；唯一覺得可惜的地方，就是趙少康沒寫出自己的愛情觀。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

趙少康今日上午在立法院舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，藍綠白政壇大咖均到場祝賀，包括立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨主席鄭麗文、國民黨前副主席郝龍斌、前考試院長關中、民進黨立院黨團總召柯建銘、民眾黨主席黃國昌、不少藍白營立委及藍營議員都出席。

韓國瑜在致詞提到，他在前一晚就看完這本書，這真的很值得推薦，尤其當年的「政治金童」，在台灣政壇掀起一股政治旋風，趙少康還和民進黨前主席施明德喝「和解大咖啡」，在台灣政壇造成極大震撼，並開創許多不可思議的先河，值得後輩們學習模仿。

中廣前董事長趙少康。（圖／中天新聞）

韓國瑜說，「看完這本書，一個字『爽』，就像吃麻辣火鍋一樣，內容開朗、明快、磊落、不拘泥，裡面有非常多值得人省思的地方」。從這本書就可以看到，趙少康從小就是個打抱不平的人，對於不公不義的事情一定勇敢發聲，絕不妥協。

韓國瑜指出，唯一可惜的是，就是這本書沒有寫到趙少康自己的「愛情觀」。趙少康是台大辯論隊隊長，倘若談了戀愛，一定跟那女孩說，「我們辯論一下，你要做我的女朋友，你要不做的話，我怎麼樣言詞來修理妳、來說服妳」。

趙少康在立法院舉行新書發表會。（圖／中天新聞）

韓國瑜直言，以他的人生經驗來看，男生有兩件是從不認輸。首先是當兵多勇敢、多厲害，當年打靶時腿有沒有發軟他從不講；其次則是談戀愛、把馬子從不認輸，當年追女孩子多勇敢，送了鮮花、喝了咖啡等等，「這個愛情觀沒寫出來實在是太可惜了，可能趙少康要再寫一本，提供各個初戀的少男少女來思考」。

