盛讚陳玉勳！賴清德進戲院挺《大濛》 特別歡迎周子瑜返台開唱

總統賴清德今（21）日晚間在總統府秘書長潘孟安、發言人郭雅慧等人陪同下，前往台北市信義區大巨蛋秀泰影城觀賞白色恐怖題材電影《大濛》。賴清德進場前受訪時表示，此行不僅是支持本土電影，也因欣賞導演陳玉勳用電影訴說台灣故事；他也說，身為台南麻豆人的南韓女子天團「TWICE」成員周子瑜已抵台將進行演出，另外包含「BLACKPINK」、香港與台灣巨星來台開唱，這都象徵著台灣的經濟進步。





賴清德指出，今日特地前往影城觀影，一方面是支持本土電影，另一方面呢，也很喜歡陳玉勳導演的作品，不管是《總舖師》、《熱帶魚》或《消失的情人節》都非常好看。

賴清德說，他非常喜歡陳玉勳用電影來說台灣的故事，唱台灣的歌，而且《大濛》的背景是發生在民國40年代，就是他出生那個年代左右的作品，而且又已得到金馬獎11項大獎的入圍，可以說精彩可期，非常歡迎也鼓勵熱愛電影的好朋友們，能走進電影院觀影，也欣賞其他本土電影。

另，賴清德也提及，南韓女子天團「TWICE」成員周子瑜已經回來了，她是台南麻豆人，要回來表演了；此外，這幾年韓國天團「BLACKPINK」已來來回回好幾趟了，香港與台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示台灣經濟進步，有許多人不僅有錢而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞。

他並強調，這代表著台灣這幾年來經濟的進步，也提供本土藝術創作者發揮的空間，所以也非常希望在政府的支持之下，台灣的演藝工作者或文化工作者，都可以回台，在臺台這一塊土地，大家共同來創作。

最後，賴清德重申，台灣這塊土地的故事、元素很多，一定可以提供給大家發揮的靈感，大家在這塊土地一起來唱台灣的歌，說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲，非常歡迎大家。











