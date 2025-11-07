盛讚馬習會、九二共識 鄭麗文喊：「兩岸中國人」智慧的最高展現

國民黨主席鄭麗文應邀在馬習會十週年研討會致辭。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會今（7日）舉行「馬習會10週年研討會」。國民黨主席鄭麗文受邀到場致詞期間，她稱讚，「九二共識」是「東方智慧的最高展現、是兩岸中國人智慧的最高展現」。鄭麗文更表示，她要感謝前總統馬英九和中共總書記習近平，他們的魄力、擔當和堅持，還有造福世界的格局，造就當年馬英九8年任內的兩岸和平與「馬習會」。

鄭麗文致詞表示，和平共榮絕對是兩岸人民共同的心願，不只造福兩岸，對於區域的安全穩定乃至於全世界人類福祉，更扮演關鍵作用。當年1992年，「這真的是東方智慧的最高展現、這真的是兩岸中國人智慧的最高展現」，他們有了「九二共識」。

鄭麗文說，在「九二共識」底下的背景，正是台灣能解除戒嚴、邁向民主、停止動員戡亂時期臨時條款，一步一步創造民主轉型的政治奇蹟，這走來何其艱難，全世界羨慕台灣的民主成就，所以後面有了「九二共識」，兩岸開始交流對話。

鄭麗文接著說，有了「九二共識」，再到20年前，她隨國民黨前主席連戰進行歷史性的兩岸破冰之旅，再到前總統馬英九在2008年政黨輪替，國民黨重返執政的時候，迎來兩岸真正的春暖花開，中華民國外交休兵，打開了多少外交空間。

鄭麗文表示，馬英九執政的8年，證明「九二共識」可以帶來兩岸局勢的緩和、和平、交流與和解，馬英九的8年也證明，兩岸的和解和平環境下，國際空間和世界參與能加深，台灣經貿也能更加活絡，台灣人算錢算到手會痛，這樣不好嗎？她感覺大家都很開心。

鄭麗文認為，10年前，馬英九即將卸任前夕，兩岸領導人用更開闊的格局與胸懷，成就10年在新加坡的「馬習會」，全世界高度關注。她還記得連戰當年踏上中國的第一步之前，台灣內部非常緊張、對峙，出發現在機場還有人等著砸雞蛋，結果，踏上中國南京的土地開始，兩岸的人心變了，變得更柔軟、友善，變的不再相信兵戎相向、變的相信和平交流，可以迎向更美好的未來。

鄭麗文強調，她相信從「九二共識」到連戰和平之旅再到「馬習會」，國民黨會堅定這樣的方向和路線繼續走下去，過去證明他們是對的，過去證明這是國際社會所期盼的，接下來他們要扭轉台海兵凶戰危的局勢與被迫逼到牆角的局面，他們要改變被動的狀況，成為主動且關鍵的和平製造者。

