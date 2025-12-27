盛讚黃國昌勇敢承擔 柯文哲力挺：他會讓新北很不一樣

民眾黨主席柯文哲（右）、民眾黨團總召黃國昌（左）。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 面對2026大選，民眾黨今（27日）在新北市舉行大型造勢活動，被視為民眾黨主席黃國昌參選新北市長的起手式。民眾黨前主席柯文哲也現身力挺稱，盛讚如果沒有黃國昌勇敢地承擔，恐怕民眾黨完蛋了。柯文哲也推薦，他相信黃國昌的毅力、執行力與正直誠信，會讓新北市很不一樣。

柯文哲致詞表示，他去年被羈押4個月以後，短暫交保的幾天中，在今年1月1日，他緊急召開民眾黨的「臨時中央委員會」，會議上，他辭去台灣民眾黨主席，也向大家推薦由黃國昌接任。

廣告 廣告

柯文哲接著憶及，因為去年8月，他第一天被羈押的時候，他心裡想，他明明什麼事都沒有做，是不是有什麼誤會？以為調查清楚後就會還他清白，所以前４個月，他連抗告都沒有，就乖乖被關，結果４個月羈押滿，他看到起訴書嚇了一跳，想說「奇怪！這本是科幻小說嗎？」他什麼事都沒有做，怎麼會寫出這一本？後來他交保後，檢察官一直抗告，他就立刻去找黃國昌，說看這個局面，顯然誤會的不是民進黨，而是他誤會民進黨了，他忘了自己以前講的一句話，「請不要低估民進黨無恥的程度」。民進黨的目的不只是要消滅柯文哲，還要消滅台灣民眾黨。

柯文哲表示，他當時告訴黃國昌，台灣民眾黨不能因為柯文哲一個人的官司而停擺，在這個時候，黃國昌必須扛起來。他為什麼當初會選擇黃國昌，就是因為黃國昌肯「承擔」。

柯文哲表示，去年2月，黃國昌重新回到國會，就一條一條改革法案，從「國會改革法案」、「不法關說罪」、「棄保潛逃罪」等等，卻被一堆青鳥側翼攻擊，他還告訴黃國昌，當時青島東路都是黃國昌的靈堂，怎麼會搞成這樣？黃國昌很悲憤地跟他說，國會改革法案，哪一條不是民進黨當年的主張？

柯文哲表示，黃國昌沒有退縮，一場一場記者會說清楚，一條一條法律條文解釋，那不是為了自己。

說實話，那些改革法案不會讓黃國昌得到掌聲，而是因為「應該要做」。所以，第一個「承擔」是承擔罵名，黃國昌是一個勇於承擔的人，可以承擔那種責罵，罵名，但還是堅持應該要做的事。

柯文哲再表示，第二個承擔，是承擔團隊共同的責任。2024年8月，他們也沒想到，他們花錢雇一個會計師，結果會計師竟然自己調整帳目，當時在媒體上鬧很大，他當時也是很害怕，是不是內部有人誣了錢？還好後來只是帳目亂掉，他們整理帳目後就出來開記者會，當時黃國昌因為小病在醫院，本來可以假裝不來開會。而他要跟大家講，「當你成功的時候，別人認識你，當你失敗的時候，是你認識別人」，政治上他看太多了，好康的時候大家都跑來，要被罵的時候，大家又跑光了，但在民眾黨最困難的時候，黃國昌跑來跟他一起開記者會、一起鞠躬道歉、一起承擔團隊的責任。

柯文哲透露，2023年，黃國昌加入民眾黨的時候，有說自己不碰黨務，因為黃國昌自認不太會處理人事。黃國昌可以選擇只當「立法院戰神」，維持聲量，也維持自己的高度與安全距離，但黃國昌沒有，在民眾黨最危險的時候，黃國昌承擔責任，站在第一線承擔各種攻擊。

柯文哲再表示，第三個承擔是辛苦的帶領團隊。民眾黨在我被羈押之後，外界唱衰、內部焦慮、支持者不安，所有壓力同時湧上來。他出來後有去研究過民調，民眾黨在今年1月的民調幾乎崩盤，在那最危險的時候，他沒辦法替自己講話，但需要有人出來承擔。他要跟大家說，做一件事情，最困難的不是內心不害怕，真正的勇敢是內心害怕，但因為需要有人出來承擔，所以勇敢去做，這才是真正的勇敢。

柯文哲感性說，「勇敢不是無知」，黃國昌當時出參選民眾黨主席，透過一場一場辯論、國會表現、帶大家上街頭，一步一步把民眾黨扛下來。他出來後告訴太太，如果沒有黃國昌勇敢地承擔，恐怕民眾黨完蛋了，所以，黃國昌在最危險的時候出來承擔辛苦工作，這表示他當時沒有選擇錯人。

柯文哲強調，他告訴大家，民眾黨不是為了某一個人存在，而是為了一個價值、是台灣穩健的中間路線。民眾黨絕對不能散掉，如果他們瓦解了，台灣好不容易出現的第三勢力、就會迅速泡沫，這會影響台灣未來的發展。

柯文哲表示，黃國昌從來沒有選擇輕鬆。黃國昌撐住懷疑，撐住攻擊，撐住那種沒有人能替你分擔的孤獨。承擔不是喊口號，不是開記者會說「我來負責」。承擔是不是不怕，而是明明知道有危險，但是因為應該做，所以就做了，即使會被打、被罵、被貼標籤，但沒有後退一步。，民眾黨不再是一人政黨，一個人走的快，一群人走得遠。黃國昌讓台灣民眾黨變成一群人，讓他們一起走得更遠。

柯文哲表示，他相信黃國昌的毅力、執行力與正直誠信，會讓新北市很不一樣。黃國昌是一個有信念、勇於承擔的人。黃國昌不會因為短期利益而犧牲長期利益，不會因為少數人的利益而犧牲了多數人的利益。不會因為政黨利益而犧牲國家的利益。黃國昌會給新北市帶來全新的發展、全新的未來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

玉山積雪1.5公分！主峰雲霧繚繞如仙境 夢幻畫面曝光

竹市確定禮讓高虹安 國民黨：不推派候選人