盛齊綠能以「表後儲能 × 安全先行」為主軸 亮相2025台灣國際智慧能源週

盛齊綠能致力於推動能源數位化與儲能應用多元化，成為企業能源轉型升級的最佳夥伴。

盛達電業(3027)旗下綠能子公司盛齊綠能（Billion Watts），以「全方位光電、儲能及充電樁整合服務」為核心主題，盛大參與2025台灣國際智慧能源週與台灣國際太陽光電展。本次展會，盛齊以「表後儲能 × 安全先行」為主軸，攜手盛益晉好能源(Billion EVC)與晟瑞科技(NoonSpare)聯合展出，充分展現公司在地化電池製造與垂直整合供應鏈管理的專業實力。

盛齊綠能於2025台灣國際智慧能源週展區現場吸引眾多國內外買家與合作夥伴洽談。

能源週現場熱烈 展現台灣製造整合實力

盛齊綠能以「安全為核心、穩定為基礎」，今年於展會中首度公開Fusio Nex 125 kW / 261 kWh工商儲能一體機，搭載高安全性LFP電芯與液冷設計，支援2–8小時彈性放電，整合PCS、BMS與EMS於一體，協助企業聰明投資儲能、創造多元收益，依實際運轉策略可望於五年內達成投資回收。此外，盛齊持續強化儲能系統的設計與驗證流程，採用高安全等級電芯、先進電池管理系統(BMS)及多層防護機制，確保設備在各種運行環境下均能維持高穩定性與可靠性。

盛齊綠能持續深化與產業夥伴的合作，除本次聯合展出外，更與中美矽晶集團(SAS Group)旗下續升綠能共同成立合資公司續齊儲能(Relocate Energy)，正式跨入「表後儲能整合服務」領域。雙方將結合在儲能工程、EMS智慧能管、維運管理及再生能源供應鏈的優勢，鎖定半導體、高耗能製造與 RE100 企業，提供兼具工程實務與系統服務的一站式能源解決方案，協助企業打造能源韌性並加速邁向淨零轉型。

盛齊綠能展區舉辦綠能講座，吸引業界人士熱烈參與，展現光充儲一體化整合的堅強實力。

最新光電監控及發電技術 整合充電樁實現光充儲一體化

同場展出自主研發的Pixel View 5.0光電智慧雲端監控系統，結合監測、異常預警與效能分析功能，強化案場運維決策效率；另有代理美國AP System 1900W微型變流器，支援最多四片太陽能模組，掌握住宅與工商業屋頂型市場商機；以及展示盛達DC Charger直流充電樁120–480 kW電動車充電方案，以95%轉換效率與EV-EMS智慧調控技術，全面提升充放電效率與能源調度靈活性。

上述產品皆於今年全面取得VPC認證，可於台灣市場正式販售，展現盛齊綠能專注於產品性能及合規性設計的專業實力，推廣具備安全性的一體化光充儲應用。

盛達電業Billion品牌多款高效能光電變流器，涵蓋50kW至320kW全系列產品，強調高轉換效率與智慧監控整合能力，獲現場業者高度關注。

引領表後儲能新時代 多元業態快速落地

2025年被視為台灣表後儲能元年，隨著政策支持與市場需求湧現，企業導入儲能的腳步顯著加快。截至今年第三季，盛齊綠能已完成及建置中案場總量達24.41 MWh，洽談中案場潛在規模更逾120 MWh。盛齊儲能方案的應用橫跨紡織、半導體、醫療、飯店、商辦及園區微電網等多元業態，充分展現表後儲能的落地成果與市場潛力。

「2025 台灣國際智慧能源週」盛齊綠能展區（攤位 I0516），現場同步舉辦多場主題講座，深入探討表後儲能的安全應用價值與商業模式。

盛齊綠能以「安全先行、穩定為本」為信念，結合台灣製造與智慧整合技術，攜手業界共同見證能源轉型的新動能，開啟綠能永續的下一個里程碑。