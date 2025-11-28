盜台南市長黃偉哲大頭貼！假傳「停班停課」女高中生觸1罪…不罰原因曝

記者陳弘逸／台南報導

台南女高中生盜用台南市長黃偉哲大頭貼到社群「Threads」發文「台南明天 放！」的假訊息，被網友識破，隨後刪文道歉。（圖／翻攝畫面）

今年強颱「樺加沙」逼近，台南李姓女高中生竟盜用台南市長黃偉哲大頭貼到社群「Threads」發文「台南明天 放！」的假訊息，隨即被網友識破，告誡後刪文，但行為已觸犯社會秩序維護法，遭依法送辦。法官考量，李女出於「玩笑」及「希望放假心態」而發布，但該貼文並無造成閱聽者因此受到不實資訊誤導，達到影響公共安寧的程度，因此，審理後諭知不罰。

裁定書指出，今年9月21日強颱「樺加沙」逼近，李姓女高中生竟盜用黃偉哲頭像，並將個人社群「Threads」大頭貼更改後，公開張貼「台南明天 放！」的假訊息，觸犯社會秩序維護法，遭依法移送。

廣告 廣告

案發後，台南市長黃偉哲曾表示，此風不可長，此行為恐會造成國家秩序大亂，一切交由司法處置。（圖／翻攝畫面）

警詢時，李女坦承，該帳號是自己所用，因之前看過網友發布類似的文章，也想放假，所以覺得很好玩才發布訊息；至於市長黃偉哲頭像則是用GOOGLE搜尋，發布後再換上去。

李女還說，訊息是自己繕打未經深思熟慮發布，沒有經過查證，只是單純開玩笑，因有4、5個網友直接在貼文下方留言說這樣發文不妥當，會害其他人相信明天放假，察覺不妥就馬上刪除貼文。

法官認為，李女為未成年人年輕識淺、智慮未周，且經網友提醒訊息內容不妥後已將訊息刪除，因思慮不周延出於「玩笑」及「希望放假心態」而發布，辯詞應可採信。

今年強颱「樺加沙」逼近，台南李姓女高中生竟盜用台南市長黃偉哲大頭貼到社群「Threads」發文「台南明天 放！」的假訊息。（圖／翻攝畫面）

此外，法官考量，該貼文透過多個網友提醒，認為行為不妥，可見閱聽者經由權責機關網路公告、新聞媒體報導等途徑，仍得審視、判斷訊息內容是否真實可信，因此，尚難認閱聽者將因此受到不實資訊誤導，達到影響公共安寧的程度。

經簡易庭審理，李女雖行為欠妥，但與尚未構成社會秩序維護法第63條第1項第5款規定的要件，因此，諭知不罰。

更多三立新聞網報導

本科畢業又通過國考…順利錄取護理師！她上班2天心虛…自揭假身分

內定7名清潔員…涉收賄390萬又抖出私用公務車！鎮長、鎮代主席遭起訴

站務員叫「小姐」觸碰雷點！她失控潑不明液體1原因構成「公然侮辱」

「情慾女王」超色裸露足跡曝！不只好市多…車廂掀衣露點、停車場全脫光

