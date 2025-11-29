盜市長照喊放颱風假 法官揭女高中生「不罰」原因

一名高中生在颱風前夕，盜用台南市長黃偉哲的照片，並在Threads發布台南放假的假訊息。（圖／翻攝自threads）





一名高中生在颱風前夕，盜用台南市長黃偉哲的照片，並在Threads發布台南放假的假訊息，台南市政府警察局善化分局依《社會秩序維護法》移送台南地方法院新市簡易庭，昨（28）日裁定結果也出爐了。

今年9月21日颱風前夕，一名高中生冒用市長黃偉哲的大頭貼，在Threads貼出「台南 明天放！」的文章，讓黃偉哲緊急澄清，更呼籲民眾切勿以身試法。警方也立即依《社會秩序維護法》第63條第1項第5款散布謠言規定，傳喚高中生家長到案。

高中生向警方坦承，帳號確實是自己使用，因為之前看過網友發布類似的文章，且自己也想放假，「覺得很好玩」才發布貼文，過程中並未查證內容是否屬實，只是單純開玩笑。她也強調，市長黃偉哲頭像是自己在發布文章前2、3分鐘使用GOOGLE搜尋，發布時才換上去。高中生表示，後續因有4、5個網友直接在貼文下方留言，認為這樣發文不妥當，會害其他人相信明天放假，覺得不妥所以就馬上刪除該貼文。

不過法官解釋，《社會秩序維護法》所規範的「謠言」，除在客觀上，可以經由證據檢驗認定沒有事實根據而憑空捏造外，主觀上亦應有影響公共秩序及安寧的違序故意，並因該「謠言」內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，而導致公共秩序大亂，影響社會的安定。

法官認為，高中生覺得跟風、好玩，在網友勸說後立刻刪文，其中有網友留言「很多事是不能開玩笑的」，也顯示民眾仍可透過公告與新聞查證訊息。高中生年輕識淺、智慮未周，謠言內容也未能使聽聞者心生畏懼與恐慌，未影響公共秩序及社會安定，難認有「影響公共安寧」之情，不符合《社會秩序維護法》的構成要件，因此裁定不罰。

