盜影片、冒用百貨粉專 詐團售陸製「杜拜巧克力」賺價差

有民眾的開箱影片被搬運到臉書，粉專名稱還冒用「板橋大遠百」（圖／李宜柏PAULYBLEE授權）

杜拜巧克力近期在台灣掀起風潮，卻成為詐騙集團的新目標。一名球賽主持人李宜柏與團隊開箱分享的杜拜巧克力影片，竟遭詐騙集團盜用並冒用「板橋大遠百」名義在臉書上販售假貨。許多消費者信以為真下單後，收到的卻是品質低劣的陸製巧克力。原賣家已緊急澄清僅官網可訂購，大遠百也表明該粉專為假冒並已報案。專家提醒民眾，購買前務必多方確認，避免上當受騙。

這款被詐騙集團盜用的杜拜巧克力，特色是咬下時會發出清脆聲響，內部包覆著細絲酥皮與開心果醬。詐騙集團不僅盜用影片，還偽造大量網軍留言，誘導消費者點擊連結前往一頁式詐騙網站購買。原賣家已透過社群媒體澄清，強調只有官方網站才能下單，其他管道都是詐騙。而大遠百也明確表示這是假冒粉專，已經向相關單位報案處理。

其他中東餐廳業者Amini表示，杜拜巧克力的製作方式各家不同，但靈魂成分都是開心果醬或開心果奶油，以及一絲絲的庫納法（Kunāfah）。Amini強調，製作杜拜巧克力需要時間和用心，雖然過程不困難，但確實需要耐心完成。

店家發文澄清只有一個購買平台，提醒消費者不要被騙。

杜拜巧克力的靈魂就在於開心果奶油、開心果醬。（圖／TVBS）

杜拜巧克力在台灣市場較為少見，主要原因是富含營養的開心果價格相對不便宜，且從杜拜直接進口的幾乎沒有，因此大多是由店家自製。許多消費者轉向網路購買，卻也因此增加了被詐騙的風險。

李宜柏表示，他和美食團隊拍攝的開箱影片在TikTok、Instagram和臉書上都遭到盜用，已有許多粉絲和網友受騙上當。詐騙集團會在評論區使用水軍回覆，聲稱收到商品且味道極佳，實際上卻寄送中國製的低劣產品，藉此賺取暴利。李宜柏感到十分懊惱，因為即使多次檢舉也沒有效果，只能持續發文提醒大家提高警覺。專家也建議，民眾在網購前應該仔細確認賣家身分及商品來源，避免因貪小便宜而賠了錢又傷了身體健康。

