盜採砂石拒繳罰鍰 屏東分署展鐵腕查封拍賣土地 187

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

南部地區連續爆發農地被盜採砂石、回填廢棄物的驚人案件，行政執行署屏東分署為有效遏止這種不法現象，對因盜採砂石拒繳罰鍰的民眾施展鐵腕，查封土地、不動產，2名欠繳民眾趕忙先繳部分罰鍰，另1名拒繳許姓民眾則將被拍賣被查封的土地。

2名土地所有權人違反土石採取法規定，未經許可擅自於所屬土地開採土石，經移送機關屏東縣政府水利處依法分別裁處470萬餘元及325萬餘元罰鍰。2名義務人對鉅額罰鍰置之不理、逾期未繳，移送機關隨即依規定移送屏東分署執行。

廣告 廣告

屏東分署收案後，立即啟動調查程序，迅速執行查封2名義務人名下多筆不動產之強制執行措施。彰顯行政執行機關追討環境違規罰鍰的堅定立場與高效率。在強力執行壓力下，二名義務人始「驚覺事態嚴重」，主動到場陳情並坦承違法行為之不當性，但以罰鍰金額高昂為由，懇求分期繳納。

執行人員當場嚴正告誡環境保護與國土安全之高度重要性。經詳實審核其財產狀況與履行意願，最終要求二名義務人合計先行繳納300萬元之首期罰鍰，餘額則經核准分期繳納，為2件環保罰鍰案件畫下完美句點。

盜採砂石拒繳罰鍰 屏東分署展鐵腕查封拍賣土地 189

另名許姓民眾在去年7月至9月期間未經許可採取土石，違反土石採取法，經屏東縣政府分別裁處695萬餘元及330萬餘元，合計罰鍰1025萬元，並於今年2月及8月分別移送屏東分署強制執行。

屏東分署對於此類危害國土資源及環境永續之不法行為，一貫秉持「強力執行、絕不寬貸」之原則，收案後立即將義務人名下之土地進行查封及鑑價，並將於11月4日的「123全國聯合拍賣」，在屏東分署拍賣室以投標方式拍賣該筆不動產。屏東分署表示，拍賣標的係位於屏東縣高樹鄉泰興段554地號土地，土地形狀方整，但是有一深坑，本次將進行第一次拍賣，底價590萬元。

屏東分署表示，對於一切危害環境保護與國土永續發展之行為，採取最嚴厲之執行手段，切勿心存僥倖，因小失大，務必遵守法令，共同守護珍貴之國土資源與人民福祉。

照片來源：行政執行署屏東分署

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

伸港小姊妹遭高速撞死 無照駕駛翁判刑1年2月

屏鵝公路太陽能光電場不法 鍾嘉村羈押禁見抗告遭駁

【文章轉載請註明出處】