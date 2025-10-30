盜採砂石拒繳罰鍰 屏東分署展鐵腕查封拍賣土地
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
南部地區連續爆發農地被盜採砂石、回填廢棄物的驚人案件，行政執行署屏東分署為有效遏止這種不法現象，對因盜採砂石拒繳罰鍰的民眾施展鐵腕，查封土地、不動產，2名欠繳民眾趕忙先繳部分罰鍰，另1名拒繳許姓民眾則將被拍賣被查封的土地。
2名土地所有權人違反土石採取法規定，未經許可擅自於所屬土地開採土石，經移送機關屏東縣政府水利處依法分別裁處470萬餘元及325萬餘元罰鍰。2名義務人對鉅額罰鍰置之不理、逾期未繳，移送機關隨即依規定移送屏東分署執行。
屏東分署收案後，立即啟動調查程序，迅速執行查封2名義務人名下多筆不動產之強制執行措施。彰顯行政執行機關追討環境違規罰鍰的堅定立場與高效率。在強力執行壓力下，二名義務人始「驚覺事態嚴重」，主動到場陳情並坦承違法行為之不當性，但以罰鍰金額高昂為由，懇求分期繳納。
執行人員當場嚴正告誡環境保護與國土安全之高度重要性。經詳實審核其財產狀況與履行意願，最終要求二名義務人合計先行繳納300萬元之首期罰鍰，餘額則經核准分期繳納，為2件環保罰鍰案件畫下完美句點。
另名許姓民眾在去年7月至9月期間未經許可採取土石，違反土石採取法，經屏東縣政府分別裁處695萬餘元及330萬餘元，合計罰鍰1025萬元，並於今年2月及8月分別移送屏東分署強制執行。
屏東分署對於此類危害國土資源及環境永續之不法行為，一貫秉持「強力執行、絕不寬貸」之原則，收案後立即將義務人名下之土地進行查封及鑑價，並將於11月4日的「123全國聯合拍賣」，在屏東分署拍賣室以投標方式拍賣該筆不動產。屏東分署表示，拍賣標的係位於屏東縣高樹鄉泰興段554地號土地，土地形狀方整，但是有一深坑，本次將進行第一次拍賣，底價590萬元。
屏東分署表示，對於一切危害環境保護與國土永續發展之行為，採取最嚴厲之執行手段，切勿心存僥倖，因小失大，務必遵守法令，共同守護珍貴之國土資源與人民福祉。
照片來源：行政執行署屏東分署
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
高雄青年跨海取經慕尼黑 帶回德式創業能量啟動新動力
高市府青年局攜手教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫-新創原動力」，由國立高雄大學翁銘章教授率領十五位青年於十月十二日啟程，展開為期兩週的德國慕尼黑研習行程；該團隊深入慕尼黑工業大學（TUM），並實地走訪六大創新基地，同時參觀兩場展會、觀摩一場黑客松競賽及一場創業家之夜交流會。透過學術課程、產業實作與創業交流的多元體驗，青年近距離感受歐洲新創文化與產學合作精神，於近日滿載創業能量返國。(見圖)青年局今(卅)日說明，研習期間，團隊參訪多個德國創新據點與企業，包括航空與航太創業實驗室、GateGarching創新基地、DassaultSystemes、太空新創公司DeltaVision、Start2Group加速器及數位創業中心Werk1，深入了解德國如何透過產學合 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
屏東分署11月份123聯合拍賣 高樹空地第一拍，歡迎來投標
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 好康來相報，法務部行政執行署屏東分署（下稱屏東分署）114年度11月份1互傳媒 ・ 1 天前
高雄大遠百週年慶 10/30正式開打 攜手壽山動物園「動物認養卡」熱烈募集中
【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄大遠百首波週年慶(十月三十日至十一月十八日)正式開打！本週四(10/30)由店台灣好報 ・ 22 小時前
車行勾結詐團「靠權利車賺兩手」 警逮4人扣20車
嘉義縣 / 綜合報導 嘉義縣警方打擊詐騙，逮捕到台南市一間車行跟詐騙集團勾結，他們先以高價將權利車讓渡給詐騙集團，作為提領贓款的交通工具，使用兩到三週後就會以低價買回，車行再賣給不知情的一般民眾使用，藉此賺兩手，警方循線拘提4名嫌犯，並查扣20輛權利車、假讓渡書等證物。警方來到車行，大聲喝斥要所有人乖乖配合，原來這間車行，和詐騙集團合作，提供權利車給車手使用，到超商ATM提領贓款，還有車手被拍到，從郵局提領金錢後，再由權利車接應離開。遭扣押的20輛車，其中還有不少名車，警方追查車行和詐騙集團合作，先高價讓渡權利車，隔約兩到三週後，就會以低價買回，再提供另一輛車出去，接著把前一手車以正常市價，賣給一般民眾，來製造犯案斷點，車行也能藉此賺兩手。由於轉手交易時間過短，才會引起警方注意，而重回台南市永康這一間車行，店面不小有規模，停著不同車款要出售，不過車行沒有人在，車商涉嫌和詐騙集團勾結，提供權利車作為提領交通工具，收回後又轉手賣掉藉此謀取暴利，警方就提醒，如果買車得選擇信譽良好的車行，詳細查閱車籍資料，才能保障自身權益。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
影/AI巡防系統即時警示建功 辨識假車牌助警逮人
新北市警方破獲一起假車牌案，一輛懸掛假車牌自小客車昨（29）日行經三峽區某路段時，遭警方AI巡防辨識系統偵測警示，員警盤查後確認確為偽造車牌，當場逮捕駕駛依法送辦。中天新聞網 ・ 21 小時前
成功阻詐近 4 億元 「打詐屏東隊」警民聯盟防詐守護力熊讚
【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣政府警察局為搶先攔阻詐騙受害人匯款，推動「與詐團搶人」防詐策略，積極與百工百台灣好報 ・ 23 小時前
2025年高雄萬聖節「最大亮點」 22公尺巨型南瓜燈光秀超吸睛
[Newtalk新聞] 「2025高雄萬聖節」即將於10月31日至11月2日登場，22公尺巨型南瓜燈光秀明(31)日晚上7時將在衛武營戶外廣場正式啟動。近幾日晚上南瓜燈光秀測試，吸引許多民眾到場欣賞，巨型南瓜展演360度全景燈光秀，隨著音樂律動閃耀變換色彩，光影交織出萬聖節奇幻絢麗氛圍，大小朋友紛紛拿出手機拍照。 高雄衛武營戶外廣場化身奇幻光影舞台，隨著燈光緩緩啟動，測試展演結合「360度全景光影設計」，以立體投影技術與動態光束營造出沉浸式視覺饗宴，南瓜表面光影流轉，時而溫暖柔和、時而閃耀炫目，彷彿巨型南瓜在夜空中隨著音樂呼吸、綻放。 南瓜燈光秀呈現光影融合技術，透過投射與反射的交錯運用，形成完整的360度觀賞體驗，無論站在何處，民眾都能感受到光影包圍的震撼視覺效果。燈光隨音樂節奏律動，搭配霧氣、閃爍與漸層色彩變化，讓現場宛如置身童話中的魔法夜晚。 現場不少民眾與親子們為巨型南瓜奇幻絢爛的燈光驚呼連連，紛紛拿出手機拍下巨型南瓜在夜空中閃耀的瞬間，氣氛熱烈，笑聲與驚嘆聲此起彼落。 高雄市教育局長吳立森說，今年高雄市萬聖節巨型南瓜燈光秀絕對令人期待，展現出城市創意能量與凝聚力，邀請市民變裝新頭殼 ・ 21 小時前
美濃大峽谷案 女地主收押 夫拒捕送醫
橋頭地檢署偵辦高雄「美濃大峽谷」盜採案，掌握涉案女地主石麗君及丈夫巫清文，疑涉嫌花上千萬元雇工開挖盜採的新事證，27日指揮調查局「回馬槍」二度搜索、拘提石、巫2人，檢方複訊後，因石女對於異常金流交代不清，28日以石女涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌疑重大，且與共犯有勾串之虞，當庭逮捕，並聲押禁見獲准。中時新聞網 ・ 1 天前
屏東鄉親立院陳情反風車 蘇清泉籲政府重視、縣府表明不同意
枋山及獅子反對風車自救會三十日前往立法院陳情，表達強烈反對「屏盛」綠能公司設置十座風力發電機組的立場；立委蘇清泉偕盧憲一、高金素梅、黃建賓、黃仁等立委接見，呼籲政府重視在地民意，切勿一意孤行。另外，針對屏盛公司計畫在枋山鄉開發風力發電，屏東縣府也發出聲明強調，縣府從未同意、也不會同意該案，縣府與鄉親站在同一陣線，捍衛屏東永續發展的價值。屏東縣枋山鄉、獅子鄉的四十名鄉親，三十日抵達立法院，由蘇清泉等五名立委出面接見；鄉親頭繫「拒絕瘋電」白布條，高呼「破壞環境、禍留子孫」、「損壞作物、傷天害理」等口號，並向經濟部與環境部官員遞交陳情書。「枋山及獅子反對風車自救會」會長王光盛代表眾人陳情表示，居民並不反對政府開發綠能，但風力發電機組發出的低頻噪音，有害鄰近居民的身心健康，台灣已 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
第26座！高雄正義公園滯洪池 下個月完工啟用
高雄市水利局為改善三民、鳳山區交界一帶淹水問題，投入經費1450萬元，改造正義公園降挖滯洪池，以大榕樹營造景觀，增設步道、溜滑梯、體健設施，將於下月完工啟用，成為高雄第26座滯洪池，適合全家一起休閒遊憩。正義公園位於九如、澄清、正義路口，近年來因氣候異常、強降雨頻傳，降雨量經常超出排水系統負荷，造成自由時報 ・ 17 小時前
林佳龍挺林岱樺選高雄 律師提2關鍵：台派不可能支持她了
隨著2026九合一選舉漸漸到來，不少政治人物已陸續表態參選。民進黨立委林岱樺先前已宣布投入高雄市長選舉，並希望能在黨內初選脫穎而出，外交部長林佳龍昨（29）日po文表態力挺林岱樺，此消息曝光引發熱議。律師林智群今（30）日po文，提到林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，還跟宗教人士過從甚密，「光這2點，台派就不可能支持她了。」鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
冬山工程車三撞園藝公司 1人傷還嗆要放火
記者張正量／宜蘭報導 宜蘭冬山鄉二十九日下午驚傳工程車衝撞事件！一名林姓男子駕駛黃色…中華日報 ・ 20 小時前
瑞格 抗體新藥進展亮眼
瑞格國際（REGiMMUNE）30日表示，公司以調節性T細胞（Treg）為核心研發主軸，除旗艦藥物RGI-2001正推進移植物抗宿主疾病（GvHD）後期臨床外，新一代抗體藥RGI-6004與AB08-H1的進展，顯示在「提升Treg」與「抑制Treg」雙軸策略上的布局逐漸成形。中時財經即時 ・ 21 小時前
警出勤車禍昏迷家屬北上探視 旅館業者拔刀相助不收房錢
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 台北市中山分局中山一派出所一名警員蔡汶融，今年7月12日騎乘警用機車欲前往處理一件糾紛，結果在中山北路左轉長安東路時，不慎與對向一輛直行的自小客車發生碰撞，蔡男當場昏迷，蔡男位在彰化的家屬得知後也北上探視，但確實常要舟車勞頓，且住宿方面將是一筆不小的花費，台北市京都商旅總經理得知後，在事發隔天起，就主動表示，將免費提...匯流新聞網 ・ 21 小時前
南投婦赴銀行提款未果 激動持刀欲自傷遭送辦
（中央社記者鄭維真南投縣30日電）南投縣埔里鎮一名年約50歲婦人今天下午在銀行疑因無法提款，情緒激動而持刀要自傷，警方獲報前往制止，並通知其家屬協助調查，全案依違反社會秩序維護法送辦。中央社 ・ 21 小時前
帶小孩搭高鐵遭發「寧靜車廂」警告牌？ 高鐵澄清：無此情事
台灣高鐵自9月22日推出「寧靜車廂」措施以來，雖強調並未禁止孩童出聲，但相關執行方式持續引發爭議。近日，有網友在社群媒體發文表示，其小孩在乘坐高鐵時因玩玩具發出聲響，收到了「寧靜車廂」警告牌。高鐵公司對此回應，經查詢所有車次及工作人員，並無發放文宣卡片的情事。中天新聞網 ・ 21 小時前
鮑爾放鷹 新台幣貶8.5分收30.715元
（中央社記者趙敏雅台北30日電）美國聯準會（Fed）再降息1碼，但主席鮑爾（Jerome Powell）表示，今年再度降息可能性恐怕不高，美元指數聞訊走升，多數亞幣承壓，新台幣貶破30.7元價位，收盤收30.715元，貶8.5分，匯價連2黑，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.58億美元。中央社 ・ 21 小時前
登革熱四型病毒全在台南現身 感染源皆來自東南亞
雖然已進入秋天，登革熱疫情仍有新增病例，台南市今年迄今出現3例登革熱本土病例及16例境外移入病例，台南市政府衛生局今天（30日）表示，登革熱四型病毒全在台南病例現身，感染源都來自東南亞；台南市登革熱防治中心已製作3例本土病例風險地圖，監測高風險地點。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台中水湳迎建設落地關鍵期！「泰御SKY ISLAND」建構綠意浮島生活
（記者張芸瑄／台中報導）台中水湳經貿園區近年快速發展，今年被視為建設落地的關鍵時刻。隨著「綠美圖」、「國際會展 […]引新聞 ・ 1 天前
高雄「大海開吃」 五大漁港接力登場
高雄市「2025大海開吃」今（30）日於鳳山行政中心舉辦聯合行銷記者會，宣告年度海線系列活動起跑，活動自11月8日至12月14日，由高雄五大漁港接力登場。市長陳其邁說，高雄推出「高雄首選」品牌，衛生又廣受歡迎，選擇高雄的海鮮產品就對了。陳其邁、議長康裕成、高雄區漁會理事長黃一茂及多名市議員、各區漁會自由時報 ・ 22 小時前