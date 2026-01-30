盜版帝國崩塌！全球最大漫畫網「Bato.to」遭中日聯合關站，曾月流量達3.5億瀏覽

日本內容海外流通促進機構（CODA）近日發布報告證實，全球知名的盜版漫畫網站「Bato.to」，已經在和跨國當地合作下，正式遭到關閉。這次取締行動源於集英社、講談社、小學館、KADOKAWA 以及 Square Enix 等五家日本大型出版社的聯合，並與中國當地的發行商展開合作。在雙方的共同努力與法律施壓下，不只是主站 Bato.to 停止運作，連同其相關聯的 60 多個網域也一起遭到封鎖。

Bato.to 確定關閉是由日本出版社出手。（示意圖，圖源：Getty Images）

「Bato.to」過去是全球規模最大的盜版漫畫聚合平台之一，擁有驚人的使用者數量。根據相關數據統計，該網站在關閉前的每月平均訪問量最高達到 3.5 億次，因此被認為其龐大的非法流量對正版市場造成了毀滅性的打擊。據估算，該平台長期的侵權行為，累計造成了約 7700 億日圓的鉅額經濟損失，嚴重損害了原作創作者與出版業者的收益。

隨著法律壓力的加劇，Bato.to 目前已無法連線，其官方經營的 Discord 伺服器也已被刪除，宣告該盜版帝國徹底瓦解。儘管先前有部分網友對於該網站關閉感到惋惜，認為許多正版管道難尋的絕版作品資源、海外買不到的作品都將因此消失，但這次日本的強力執法也展示了他們打擊盜版的決心。