盜版綠巨人與恆河猴耍狠！觀眾「腦腐」狂刷AI垃圾內容 頻道爽賺破億

編譯張渝萍／綜合報導

YouTuber的對手是低品質的AI生成垃圾內容？《衛報》27日報導，影片剪輯公司Kapwing一份調查報告顯示，YouTube演算法推薦給新用戶的影片中，有超過兩成內容屬於「AI垃圾（AI slop）」，也就是專衝觀看數而製作的低品質、AI生成內容。

YouTube推薦給新用戶的頻道，有超過兩成內容屬於「AI垃圾（AI slop）」。圖為印度Bandar Apna Dost的低品質AI垃圾內容。（圖／翻攝畫面）

YT最受歡迎頻道 有多少是AI垃圾？

影片剪輯公司Kapwing調查全球最受歡迎的1萬5000個YouTube頻道，也就是每個國家前100名。結果發現其中有278個頻道只發布AI垃圾內容。

廣告 廣告

但不要小看這些AI垃圾內容，不少用戶深深被這些低品質內容吸引，一段接著一段看。這類頻道目前合計已累積超過630億次觀看，擁有2.21億名訂閱者，預估每年可創造約1.17億美元（約36.7億元台幣）的收入。

研究人員還新建一個YouTube帳號，結果發現推薦首頁前500支影片中，有104支是AI產製垃圾，其中三分之一屬於「腦腐（brainrot）」，也就是專門吸引注意力低品質內容，可能會讓一個精神或智力惡化。

這份調查反映出AI生成垃圾已成為快速擴張的產業，且不僅再YouTube可見，在X、Meta都可見，這種「去脈絡化、容易上癮、跨國流通」的內容正在定義這個新的世代。

訂閱AI生成頻道的人數多嗎？

《衛報》今年的分析顯示，YouTube成長最快的頻道中，有將近10%是AI垃圾；即使平台試圖遏制「不真實內容」，這些頻道依舊爽快累積了數百萬觀看次數。

Kapwing發現的這些頻道在全球各地生產、也在全球各地觀眾，且擁有數以百萬計的訂閱者。例如在西班牙，有2000萬人追蹤熱門AI頻道，幾乎是半個國家人口都在追；埃及有1800萬人、美國1450萬人、巴西則有1350萬人追蹤 AI 頻道，數量相當可觀。

觀看次數最多的AI頻道是哪個？

報導指，研究發現，觀看次數最多的頻道是印度的Bandar Apna Dost，累積觀看達24億次。頻道內容描述一隻擬人化的恆河猴，與一名仿照綠巨人浩克造型的肌肉男對抗惡魔的故事，還可看到後者會搭乘由番茄組成的直升機旅行。Kapwing預估該頻道年收入可能高達425萬美元（1.33億元台幣）。

印度Bandar Apna Dost頻道內有盜版的AI綠巨人角色，故事內容荒謬，像是會坐番茄直升機出任務。（圖／翻攝畫面）

研究科技與數位權利的學者拉克沙內（Rohini Lakshané）指出，Bandar Apna Dost的受歡迎程度，可能源於其荒謬性、誇張的陽剛男性意象，以及缺乏劇情的特點，讓新觀眾能隨時加入觀看，如同八點檔。

新加坡的Pouty Frenchie也是，這個頻道累積20億觀看次數，目標受眾明顯是孩童，內容為一隻法國鬥牛犬的冒險故事，例如開車前往糖果森林、吃水晶壽司，並搭配孩童笑聲作為背景音效。

Kapwing估計該頻道年收接近400萬美元（約1.2億元台幣）。另一個位於美國、同樣疑似鎖定兒童觀眾的頻道Cuentos Facinantes，則以卡通故事為主，擁有 665 萬名訂閱者，是此次研究中訂閱數最高的頻道。

同時，位於巴基斯坦的The AI World，內容是AI生成的巴基斯坦洪災短影音，標題如「可憐的人」「貧窮的家庭」「洪水中的廚房」。該頻道的影片大多搭配名為「放鬆雨聲、雷電與助眠環境音」的背景音效，頻道觀看次數已達13億。

目前仍難以精確判斷這些頻道在YouTube龐大內容海洋中究竟占多大比例，因平台並未公布每年總觀看次數，也未說明其中有多少來自AI內容。

位於巴基斯坦的The AI World，內容是AI生成的巴基斯坦洪災短影音。（圖／YT@theaiworldofpakistan）

做AI垃圾內容好賺嗎？

但在這些詭異的糖果森林與災難影像背後，是一個半結構化、持續成長的產業，許多人正嘗試利用AI工具，在這個全球最熱門的平台上，找尋新的賺錢方式。

長期撰寫AI垃圾內容議題的記者里德（Max Read）表示：「Telegram、WhatsApp、Discord 和各種論壇上，有大量人群在交換技巧、想法，甚至販售課程，教人如何製作足夠吸引人、能賺錢的垃圾內容。」

里德解釋：「他們稱之為『利基市場（niches）』。我最近注意到的一個例子，是AI生成的壓力鍋在爐子上爆炸的影片。」

里德指出，AI垃圾創作者遍布各地，但許多人來自英語系、網路連線良好、且中位數薪資不高，YouTube對他們來說是更高收入的國家，「主要是一些中等收入國家，例如烏克蘭、印度的大量創作者，還有肯亞、奈及利亞、巴西，也能看到越南。這些地方通常能相對自由地上網使用社群平台。」

然而，成為AI垃圾創作者並不容易。除了YouTube和Meta創作分潤計畫不透明之外，這個AI創作生態系也充斥詐騙，一些販售所謂「爆紅秘訣」與課程的人，賺得會比實際製作AI垃圾內容的人還多，是有明顯階級之分。即便如此，對某些人而言，這仍是一種謀生方式，也讓這些劣質內容源源不斷，每分每秒從手機螢幕入侵到觀看使用者的腦中。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

核威懾全歐洲！俄羅斯在白俄前空軍基地 部署新型極音速飛彈

川普在說CNN在看！年末盤點誇大經濟、扭曲戰爭等多項不實說法

澤倫斯基控普丁用飛彈回應和平 川普將再提「對普丁好」新版和平計畫

用AI模仿意見領袖「口音與態度」 日媒揭中共傾國家之力滲透台灣大選

