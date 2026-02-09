盜用鄰居柯基犬照影射「柯文哲羈押」 違反著作權法遭判4月

民眾黨創黨主席柯文哲2024年因涉京華城案遭羈押禁見。（資料畫面）

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，台北市吳姓女子見狀，竟盜用鄰居鄭姓女子臉書上的柯基犬照片下載重製，並貼在柯文哲羈押新聞報導下。鄭女控告吳女違反《著作權法》刑事規定並求償30萬元；台北地院判吳女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，附帶民事賠償5,000元。

判決指出，吳姓女子與鄭姓女子為台北市某社宅住戶，相處不睦，本案發生前就因訴訟案件對彼此不滿。吳女見該社宅社團有人張貼「快訊／柯文哲遭收押禁見」的新聞後，便私自下載鄭女的柯基犬照片後於左方加工雞、鴨圖片，另將台北看守所的照片放在背景處，註記「柯的律師一定會馬上提出抗告的」。

鄭女不滿對方未經同意重製她拍攝的愛犬照，控告吳女違反《著作權法》，民事求償30萬元。吳女挨告後，坦承其使用的柯基犬圖片是從鄭女的臉書下載重製、公開傳輸至社團，但否認侵害著作權，並辯稱無營利，主要目的為透過時事討論來活絡鄰居感情，符合合理使用規定，且侵害的法益輕微，沒有實質違法性。

不過，法官審理認為，在柯文哲收押的報導底下貼出柯基犬照片，會讓人將柯基犬與遭到羈押的嫌犯聯想在一起，有醜化柯基犬及飼主的用意，可能使其他鄰居聯想到飼主也品行不端、涉犯刑案。

法官審酌吳女未經鄭女同意或授權，擅自重製照片並公開傳輸供人閱覽，不尊重他人著作權，破壞我國重視保護智慧財產權的國際形象，且犯後始終否認犯罪，雖自稱有真誠反省，但鄭女於審理時表示，吳女到現在都不承認其錯誤，希望從重量刑，可見吳女並未取得被害人原諒，也未達成和解。另外，再衡量吳女並無前科、犯罪動機手段等因素，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，附帶民事賠償5,000元，可上訴。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





