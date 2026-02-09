盜用鄰居「柯基犬」照片諷刺柯文哲被羈押！違著作權法判4月

盜用鄰居「柯基犬」照諷柯文哲被羈押，吳女遭判刑。 圖：Gemini AI生成 / 張瀞文製

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲因京華城案羈押禁見，台北市某社會住宅吳姓女子盜用鄭姓女鄰居臉書柯基犬照片，並與雞、鴨、台北看守所外觀照進行合成，藉以諷刺柯文哲遭羈押一事，並分享到有870名成員的社宅LINE社團，柯基主人鄭女控告吳女違反著作權法，台北地院判吳女4月有期徒刑，得易科罰金12萬元，附帶民事賠償5000元。

台北市某社宅的吳姓女住戶，在有870名成員的社宅LINE社團中張貼「快訊／柯文哲遭收押禁見」的新聞，並下載鄭姓女鄰居臉書的柯基犬照片，並在左邊放雞、鴨的圖片，以「柯基」諷刺「柯文哲遭羈押」。

鄭姓女鄰居不滿吳女未經同意重製她拍攝的愛犬照，控告吳女違反著作權法，並民事求償30萬元。吳女坦承其柯基犬是從鄭女的臉書下載重製、公開傳輸至LINE社團，但否認侵害著作權，辯稱沒有營利，主要的目的是要透過時事討論來活絡鄰居感情。

法官認為，吳女將飼主的柯基犬與柯文哲遭羈押的新聞、連同雞、鴨、看守所一併貼出，客觀上顯有醜化該柯基犬的效果，認定吳女主觀上有醜化鄭女的目的，使鄭女在社宅鄰居間形象低落，可能會使鄰人聯想到飼主可能也品行不端、涉犯刑案。

法官審酌吳女未經鄭女同意或授權，擅自重製照片並公開傳輸供人閱覽，不尊重他人著作權，破壞我國重視保護智慧財產權的國際形象，犯後始終否認犯罪，雖自稱有真誠反省、悔過態度並道歉，帶雙方並未達成和解，判決吳女4月有期徒刑，得易科罰金12萬元，附帶民事賠償5000元。可上訴。

