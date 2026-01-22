盜用陳漢典Lulu婚紗照！詐騙集團慘翻車 秒被識破被罵翻

娛樂中心／游舒婷報導

陳漢典與Lulu去年驚喜宣布結婚喜訊，正式成為演藝圈銀色夫妻的他們，先前曝光遠赴日本富士山拍攝的婚紗照，讓大家看了直呼好浪漫！沒想到，這組照片卻被詐騙集團拿來騙人，不過也因為這對夫妻名氣太高，讓詐騙集團馬上被識破，當場成為詐騙的尷尬翻車現場。

陳漢典、Lulu超美婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

近日Threads上出現一則貼文，發文者表示，自己和老公準備一起創業開手機店，因為接近年底，打算做一波宣傳、送手機給網友們，邀請大家追蹤並留言，騙大家加入LINE領取。不過這篇發文馬上就被網友們識破，原因是詐騙集團誰的婚紗照不用，竟然用到陳漢典和Lulu到富士山拍的那組照片，以他們的名氣來說百分之百會被識破，底下留言也形成罕見的詐騙翻車現場，網友們紛紛表示「詐騙直接不藏了，不要傻傻的加入欸大家」、「快笑死，有夠白X的詐騙」、「當台灣人沒讀過書？」集體戳破詐騙集團的謊言。

陳漢典、Lulu婚紗被詐騙集團盜用。（圖／取自Threads）

實際上Threads上查詢，現在還是存在類似的發文，雖然陳漢典和Lulu的婚紗照已經被刪除，但還是有類似的文章，讓人看了相當傻眼。除了送手機外，還出現送拍立得、相機的文章，提醒大家不要上當了。

素人的婚紗照也被盜用。（圖／取自Threads）

素人的婚紗照也被盜用。（圖／取自Threads）

