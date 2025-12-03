盜空姐照稱「49歲地勤、釣大叔」 律師吸本尊回1句

生活中心／饒婉馨報導

社群平台Threads上近日詐騙猖獗，其中盜用他人照片「假交友」最為氾濫。有一名律師昨（2）日在粉專分享了一件最新案例，詐騙盜用某航空的空姐照片，還自稱49歲、喜歡大叔。這個詐騙手段太過粗糙，因此律師實在忍不住就截圖發文，引來逾6240人按讚。





詐騙盜照就算了，還搞錯航空公司，秒被網友戳破。（圖／翻攝自臉書粉專《雷丘律師就決定是你了》）





律師朱立偉昨（2）日在粉專分享一起拙劣的 詐騙交友文 ，那則文章寫下「您好，大叔，我出生於1976年，今年49歲。我不再年輕，但是… 我不想在這個年紀放棄自己的女性氣質」，還在留言區強調自己「喜歡大叔，大叔才加」，並主動留下LINE ID。仔細一看，才發現照片是長榮前許姓空姐的照片、識別證，但他卻在內文寫的是「中華航空地勤」。貼文一發出，瞬間引來大批網友直接戳破，表示他想騙人，卻連航空公司都搞不清楚。朱立偉對此發文替大叔們發聲，他列出5點：

1. 身為空姐控，長榮和華航的制服我們是分得出來的

2. 身為人妻控，29歲和49歲我們是分得出來的

3. 我們雖然飢渴，也不會不知道第一則串文就留自己的賴是詐騙

4. 年輕女生說喜歡我這種鮪魚肚大叔，肯定是喜歡我的錢而不是人，可惜我沒有錢

5. 長榮航空的許XX妳被盜照片了，而且他們說妳49歲

網友一眼看出是「假交友、真詐騙」。（圖／翻攝自 Threads ＠janecoman2295）

律師還在留言補充，「那個『了啦』看起來讓人好焦慮、改成"的啦"會不會比較好一些」，引來網友笑回「喝了啦（？）」。詐騙者在Threads上的文，也累積了逾15萬瀏覽數，許多人一看就知道絕對是盜照，對於分不清楚航空一事也嘲諷，「誰po交友照放快篩試劑的啦，中華航空放復興喔？你反清復明膩」、「穿長榮說華航，去哪裡盜圖的，白X」、「很不認真的詐騙文」、「你們園區都用色盲是嗎？」、「支持航空公司幫忙提告」。然而，長榮前許姓空姐本尊也 親自PO文闢謠 ，標題寫下，「我的照片被盜用是小事，過分的是…」、「原來當詐騙不用太聰明， 精準找到笨蛋就可以！」，很多人最無法接受的是，她被詐騙講成49歲；不過她覺得「49歲是美麗的數字，女人的價值永遠不是歲數， 而是我們能創造什麼、帶來什麼、 以及面對誤解時， 依然優雅站立的力量」；最後還用高情商回覆，詐騙把女性年齡往上加，因為它懂，年齡是「持續增值的資產」，引來162萬人朝聖。

