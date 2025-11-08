盜賣郵政資產？網售花蓮災區郵筒「最高6000元」 中華郵政回應

光復郵局待報廢郵筒遭網路賣家以2500元至6000元不等販售。圖／翻攝自臉書

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生溢流，導致下游地區多處房屋、道路遭淹沒，造成嚴重災情，事發至今，網友發現臉書社團竟出現疑似花蓮光復鄉郵局報廢郵筒，遭網路賣家稱「裝飾品擺件收藏」，於臉書社團以2500元至6000元不等販售；中華郵政也對此事說明。

近期網友發現，在花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情後，出現疑似光復鄉郵局報廢郵筒，遭網路賣家作「裝飾品擺件收藏」，更稱「品相都還不錯，就是沒有鎖頭或是沒有鑰匙可以開」，以價格2500元至6000元不等販售，質疑盜賣郵政資產。

對此中華郵政表示，經查該批郵筒原為光復郵局存放於1樓閒置空間待報廢設備，受到馬太鞍溪堰塞湖溢流事件影響，泥流沖入郵局後方圍牆，導致郵筒、廢棄物及污泥混雜，又後續救災清運時，郵筒不慎與廢棄物一併清除，遭民眾拾獲上傳至網路平台販售。

然而依據中華郵政「報廢財產變賣及估價處理作業要點」規定，報廢設備應先將外部郵政標記，包括郵徽、局名、局內編號、新形象圖案、車體廣告及相關文字確實塗銷，並全程拍照存證才會進行變賣；至於信筒、信箱等具郵政識別特徵之設備，則會同得標廠商運送至廢鐵廠，以重型壓鐵機實施整體破壞並拍照留存，「不得作為一般物品轉售或收藏用途」。

中華郵政強調，針對網路上不當轉售郵筒一事，已告知網路賣家，賣家亦立即刪除貼文下架商品，目前郵局已緊急收回全部17座郵筒；同時也已向事發郵局單位依規定檢討報廢財產保管與處理流程，並嚴加落實作業防範措施。



