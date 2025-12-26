盜賣里民房產害流離失所 新北六連霸里長起訴從重量刑

「6連霸」里長洪嘉仁成詐騙犯遭起訴從重量刑。（圖／翻攝畫面）





曾「六連霸」當選里長，又曾榮獲新北市特優里長楷模殊榮的前里長洪嘉仁，2022年里長任內，涉嫌詐騙個資，將市價2千萬元的房產以930萬賤價出售，再與周姓同夥分贓，新北地檢署檢察官今天（26日）公務員假借職務上機會行使偽造私文書、詐欺取財等罪起訴，更痛斥洪嘉仁惡劣至極，建請從重量刑。

檢警調查，現年64歲的洪嘉仁，過去曾「6連霸」三重區五順里長，曾榮獲新北市特優里長楷模殊榮，去年5月間，轄內里民被害人因名下2筆三重區的土地及建物所有權狀遺失，基於對他的信任，加上年長洗腎、行動能力及視力均狀況不佳，因此求助他向地政機關申請補發土地及建物所有權狀。

沒想到，洪嘉仁假裝以受他人委託申請補發權狀需要印鑑證明及簽立多項文件為由，先偕同被害人到戶政事務所辦理多張印鑑證明，趁機竊得被害人印鑑章，後續再將房地出售同意書、房屋使用協議書、房屋租賃契約等文件夾藏在補發權狀的委任書等文件中，導致被害人一時不察加以簽名。

洪嘉仁同年11月間，再將文件盜蓋被害人印鑑後交給周姓友人，再由周男佯裝買賣名義，到地政機關辦理不動產移轉，將被害人的房產登記到自己名下，接著以930萬元出售給吳姓男子；洪嘉仁除與周男分潤，退款1百萬元給吳姓買家外，其餘款項均以現金領出，陸續存入徐姓女友的帳戶中，由她去購買金融商品，遮斷犯罪所得流向。

全案直到吳姓男子以租期屆至，要求被害人遷讓房地，被害人這才發現受騙憤而報案，檢警今年11月間發動搜索，約談洪嘉仁等人到案，複訊後向法院聲請羈押洪男獲准，查扣已遭移轉的2處房地，另查扣洪男名下嘉義縣22處土地、周男名下新北市三重區3筆土地。

新北地檢署檢察官今天偵查終結，依公務員假借職務上機會三人以上詐欺取財、公務員假借職務上機會行使偽造私文書、公務員假借職務上機會使公務員登載不實以及洗錢等罪嫌提起公訴。

檢方更痛斥洪嘉仁身為里長，本應扶持轄區內弱勢里民提供救助，竟利用被害人對他的信任，在被害人剛喪子且長期洗腎、身心狀況均欠佳之際，與周姓被告等人共共謀盜賣本案房地，造成財產損失甚鉅，甚恐因此流離失所，所為惡劣至極，建請從重量刑。

警方拘提周姓共犯。（圖／翻攝畫面）

