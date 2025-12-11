盜賣8顯卡賺258萬 2內賊遭判刑

兩名新竹縣科技公司員工盜走8張顯卡半成品轉售被抓包，被判刑還要賠錢。（邱立雅攝）

新竹某科技公司陳姓生產線線長及邱姓作業員因經濟問題，竟偷取8張可應用在AI運算的高階顯示卡半成品，並將其中7張轉售給葉姓男子，不法獲利258萬元。兩人遭公司提告求償，新竹地院依竊盜罪判陳男1年、邱男1年2個月刑期，並應各支付科技公司350萬元賠償金。

判決指出，陳男、邱男自民國113年4月29日至5月29日短短1個月內，5度竊取市價95萬元的高階H顯示卡半成品6張、市價66萬元A顯示卡半成品2張。為怕被發現，陳男趁無人注意之際，徒手竊取生產線上的顯示卡，除打包後藏到廁所天花板後再由邱男取走，也多次直接攜往地下停車場由邱男開車載走。

廣告 廣告

陳、邱2人以258萬元價格，將竊得的6張H顯示卡半成品、2張A顯示卡半成品轉售葉姓男子。根據邱姓證人在警詢時證稱，遭竊的2款顯示卡雖為半成品，但均可用於資料中心或AI訓練上，6片H顯示卡半成品價值約49萬元、2片A顯示卡半成品價值約14萬元。

陳、邱落網後已與科技公司和解，各應分期賠償公司350萬元，但陳男迄未支付賠償金。

竹院承審法官認為，陳、邱2人第一線接觸高階顯示卡製造，卻因個人經濟因素心生歹念，罔顧公司信任，經邱男提議遂行本案犯行，銷贓管道亦為邱男所尋得。考量兩人犯後均坦承，也均與公司成立調解，依竊盜罪判邱男1年2個月徒刑，緩刑4年；尚未支付賠償金的陳男雖遭判1年徒刑，但未獲宣告緩刑。