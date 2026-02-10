盜鄰居柯基犬照諷柯文哲「柯羈」！她辯：活絡感情 遭法官打臉

北市一名吳姓女子盜用並重製鄰居柯基犬照，遭法官認定圖片中出現雞鴨、台北看守所等語及背景，有聯想、醜化之意。示意圖／photoac、鏡週刊

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲因涉京華城等案，於2024年9月5日遭羈押禁見，然而同年8月29日，北市一名吳姓女子因擅自下載鄭姓女鄰居張貼於臉書之柯基照片，經過後製並上傳社群，因有嘲諷柯文哲「柯羈」之意，怒告吳女侵害著作財產權。

吳女當時擅自下載鄭女於臉書張貼之寵物照，卻被鄭女發現自家柯基竟被後製用於嘲諷柯文哲羈押一事；起初吳女辯稱，該照片並沒有營利，僅活絡鄰居間感情、討論時事，並無侵害著作權，自認符合著作權法合理使用之規定。

廣告 廣告

經查，吳女將後製之照片上傳LINE社團「#○○社宅三兩事」之前，對話先是出現「快訊／柯文哲遭收押禁見」之新聞，隨即於鄭女犬隻照片上寫「柯基」2字，並於圖片左方放置雞與鴨圖片，還寫上「雞鴨」2字，圖片背景則是台北看守所，並於對話中寫道「柯的律師一定會馬上提出抗告的」等語。

法官指出，一般社會大眾對於「羈押」一事，應均可認知可能涉犯刑案，並非榮耀之事，足以引起負面聯想，不過吳女卻將犬隻照片與柯文哲遭羈押之新聞、左邊之雞、鴨圖片、台北看守所背景一同貼出，犬隻照片足以與遭羈押之犯罪嫌疑人一併聯想，有醜化犬隻效果，亦足以影響鄭女形象。

法官認為，吳女利用本案犬隻照片之目的，對於人類智識文化資產無任何正面影響，甚至可能造成負面之效果，並非基於非營利之教育目的或認何正當事由，且社區民眾討論或活絡社區民眾感情，不必使用他人柯基犬隻照片，以一般開放式圖庫，或意像圖表示即可。

又吳女重製圖片之行為，僅將鄭女原先拍攝照片「去背」，再將整隻犬隻照片貼在社團中，法官認定其所利用、重製之著作比例與鄭女原作相比之下甚高，非僅擷取極小部分之著作。

雖然吳女請求緩刑，不過在案件審理期間，吳女「始終否認犯行」，法官認為其未能體會自己不法犯行對於鄭女造成之法益侵害狀況，有僥倖心態，故不予宣告緩刑，判處有期徒刑4個月，易科罰金12萬元，全案可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

家屬欲提領存款繳醫藥費...遭行員拒「當遺產」就可領 合庫銀行證實

男人愛、女人恨...「集郵女立委」高金素梅遭搜索！過往情史再成焦點

又是電鍍偽幣！收50元現虧40「韓幣也現身」 服飾店、飲料業者都受害

他欲領亡父15萬存款辦後事 心痛遭行員拒絕：要證明「我爸是我爸」