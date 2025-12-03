盜長榮空姐照卻自稱華航地勤！律師分享社群詐騙粗糙手法 釣出本人回應

律師朱立偉分享社群平台詐騙案例，手法太過粗糙引起網友熱議。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 近期詐騙集團盯上社群平台「Threads」，出現大量假投資、假交友的案件，今日律師朱立偉在臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」分享一起案例，自稱中華地勤的帳號卻盜用長榮航空的前空姐照片，行騙手法粗糙引起網友熱議，更釣出被盜用本人回應「嘉玲本人我感到傷心。」

律師朱立偉在臉書粉專分享最新案例，社群平台上出現一篇自稱「中華航空地勤、1976年生、49歲」的貼文，內容寫得感性又帶點寂寞，還主動附上 LINE 帳號，強調「喜歡大叔，大叔才加」。但貼文照片全都是長榮航空前許姓空服員，制服完全對不上。

朱立偉直言「1.身為空姐控，長榮和華航的制服我們是分得出來的。2.身為人妻控，29歲和49歲我們是分得出來的。3.我們雖然飢渴，也不會不知道第一則串文就留自己的賴是詐騙。4.年輕女生說喜歡我這種鮪魚肚大叔，肯定是喜歡我的錢而不是人，可惜我沒有錢。5.長榮航空的許嘉玲妳被盜照片了，而且他們說妳49歲。」

貼文一出便引來大量網友討論，更是釣出被盜用照片的前空服員留言「嘉玲本人我感到傷心。」網友也笑稱「請計算嘉玲本人內心陰影面積」、「當事人表示最氣就是那個49歲」、「真是支持許嘉玲提告欸，說人家49歲」。

不過也有網友直言「別怪政府打詐不力了，很多精蟲衝腦的大叔被騙的心甘情願」、「前面都是在篩選，要夠蠢她才回繼續發展騙人的下一步，其實是很成功的策略」、「誰po交友照放快篩試劑的啦，要詐騙你也專業點」。

