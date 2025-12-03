盜長榮空姐美照稱「49歲華航地勤」專釣大叔 律師吐槽釣出本人親回1句

生活中心／潘靚緯報導

詐團盜用長榮前空姐的美照，自稱「49歲華航地勤」吸引大叔加LINE，律師朱立偉忍不住發文吐槽。(圖／翻攝自雷丘律師就決定是你了臉書)

社群平台「Threads」近期成為詐騙集團的新戰場，其中以盜用美女照片「假交友」詐騙最常見。律師朱立偉今(2)日在臉書粉專分享一起最新案例，詐團盜用長榮空姐美照，卻自稱是49歲的華航地勤，強調「喜歡大叔」，由於詐騙手法太過粗糙律師實在看不下去，決定截圖發文，引起網友熱議。

朱立偉今（2）日在臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」分享，Threads上出現一篇自稱「中華航空地勤、1976年生、49歲」的貼文，還主動附上LINE帳號，強調「喜歡大叔，大叔才加」，但仔細看證件上的照片與內文照片，竟是長榮航空前許姓空服員的照片，錯誤百出。

詐團想行騙，卻連華航、長榮的制服都傻傻分不清，讓人啼笑皆非。朱立偉幽默替台灣大叔們發聲：「1.身為空姐控，長榮和華航的制服我們是分得出來的。2.身為人妻控，29歲和49歲我們是分得出來的。3.我們雖然飢渴，也不會不知道第一則串文就留自己的賴是詐騙。4.年輕女生說喜歡我這種鮪魚肚大叔，肯定是喜歡我的錢而不是人，可惜我沒有錢。5.長榮航空的許嘉玲妳被盜照片了，而且他們說妳49歲。」

貼文一出引發大批網友討論，不少人笑稱「識別證都寫Eva air了，還在說是中華航空？！詐騙真不用心」、「別怪政府打詐不力了，很多精蟲衝腦的大叔被騙的心甘情願」、「前面都是在篩選，要夠蠢她才回繼續發展騙人的下一步，其實是很成功的策略」、「

這一眼就看穿的詐騙，其實是詐騙集團設計篩選過濾的。連這種笨拙手法都分不出來，這證明了是詐騙集團眼中的好肥羊！

」、「誰po交友照放快篩試劑的啦，要詐騙你也專業點」、「

以為句尾加個*了啦*，就可以裝台灣人了啦！

」。

也有人替許姓前空服員發聲：「

嘉玲最生氣的肯定不是因為被盜照片，而是被說成49歲

」、「請計算嘉玲本人內心陰影面積」、「當事人表示最氣就是那個49歲」、「

好殘忍，盜就算了，還說人家49歲

」。而被盜用照片的許姓前空服員，也親自現身留言區，無奈又幽默地回覆：「

嘉玲本人我～感到傷心

」。

