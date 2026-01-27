盜5女樂手美照「AI合成淫片」！知名攝影師遭起訴

社會中心／楊佩怡報導

台北市樂團圈知名甯姓攝影師，涉嫌利用人工智慧深偽（Deepfake）技術，擷取多名女樂手的演出與宣傳照片，合成不實性影像並於網路散布。士林地檢署近日偵查終結，認定共有 5 名女性受害，依違反《個資法》、《刑法》不實性影像及散布猥褻影像等罪嫌，對甯男提起公訴。





盜5女樂手美照「AI換臉」合成淫片瘋傳！知名攝影師「認罪」遭起訴

甯姓攝影師盜用女性照片，AI合成裸露片遭起訴，目前此帳號已遭停用。（圖／翻攝自Threads）





活躍圈內逾5年 竟成「深偽性暴力」加害者

現年 27 歲的甯姓攝影師在樂團圈相當活躍，從事現場攝影年資逾 5 年，曾為多個知名樂團掌鏡，在圈內具有一定知名度。檢方調查發現，甯男於 2024 年 1 月及 3 月間，從受害者的臉書或 Instagram 擷取公開照片，透過Telegram AI合成技術，製作上半身裸露或性行為等不實影像。這些影像隨後由甯男傳送給林姓共犯，並發布於社群平台X上供人瀏覽，嚴重損害被害人的名譽與隱私。雖然甯男在偵查中坦承犯行，並有數位鑑識報告佐證，但其行為已對受害者造成長期心理陰影。

想像競合犯 檢方建請從重以《個資法》論處

檢察官指出，甯男未經同意利用個資製作性影像，已觸犯《個人資料保護法》非法利用個資罪；同時，利用 AI 合成並散布不實影像，也觸犯《刑法》不實性影像罪及散布猥褻影像罪。由於一行為同時觸犯多罪，檢方建請法院依較重之《個資法》論處，並分論併罰。此外，負責經營帳號的林姓共犯因已死亡，依法獲不起訴處分。檢方同時聲請沒收甯男犯案用的手機、行動硬碟及電腦等工具。

受害者跳出：遭惡意騷擾長達 4 年

事件爆發後，多位受害女樂手在社群平台揭露心聲。有被害人表示，自投入創作以來，長期遭受 Deepfake 裸照騷擾，甚至被惡意號召性騷擾長達 4 年。此案引發音樂圈高度關注，金曲樂團「大象體操」成員張凱婷也在臉書公開發文聲援，表示看到受害者經歷感到相當痛心，強調「沒有任何一個人應該這樣被對待」，並呼籲社會正視女性在音樂圈遭遇的數位性暴力問題。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

