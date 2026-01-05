盟友們怎樣看待美國抓捕馬杜羅的軍事行動？

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨在美國發動對委內瑞拉的軍事行動後僅幾小時即發表書面聲明，稱該事件“復雜”：“美國干預的法律定性很復雜。我們正在謹慎處理此事。從根本上講，國際法原則必須適用於國家間的交往。”

德國

梅爾茨周六定調之後，德國外長瓦德富爾周一（1月5日）為總理的表態進行了辯護，認為這是一件“極其復雜”的事件。接受德國電台采訪時，瓦德富爾說，“確實有很多方面需要考慮，在這方面，總理的說法完全正確。這極其復雜。”

至於如何復雜，瓦德富爾解釋道：馬杜羅領導的政權並非公正，已有八百萬人逃離委內瑞拉，那裡關押著政治犯。他說，此外，聯合國已將委內瑞拉的人權狀況描述為“非常嚴峻”，國際刑事法院對多個委內瑞拉踐踏人權事件進行立案調查。瓦德富爾表示，馬杜羅本人並非該國合法選舉產生的總統，“所有這些都必須考慮在內，”他說，這次襲擊行動也涉及美國的地緣政治利益。

歐盟

歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）周日呼籲“各方保持冷靜和克制”。除匈牙利外，26個成員國都支持卡拉斯發表的關於委內瑞拉局勢的聲明。在此，歐盟並未明確譴責美國逮捕馬杜羅的行為，重申：“在任何情況下都必須尊重國際法原則和《聯合國憲章》。”聲明還呼籲各方避免局勢升級，確保和平解決危機，指出，“尊重委內瑞拉人民的意願仍然是委內瑞拉恢復民主和解決當前危機的唯一途徑。”

西班牙

在歐盟內部，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez） 周日對美軍行動提出最直接的批評，直言“違反國際法，我們對此給予強烈譴責”。一天前，桑切斯稱“不會認可任何侵略行動”。

法國

法國外長周巴羅（Jean-Noel Barrot）六下午率先發表聲明稱，“抓獲馬杜羅的軍事行動違反了國際法主張的不使用武力原則。法國重申，任何持久的政治解決方案都不能由外部強行介入，只有自主的人民才能決定自己的未來。”不過，他還指出，馬杜羅“剝奪了委內瑞拉人民的基本自由，從而剝奪了他們的基本權利”。

英國

英國首相斯塔默也避免譴責美國的軍事侵略行為。他強調“所有國家都必須尊重國際法”。他對記者說，英國“沒有參與此次行動”。他在簡短的聲明中表示，“我很想和特朗普總統會談，但目前，我認為有必要先查明事實。”

以色列

以色列總理內塔尼亞胡剛剛結束同特朗普的會面，他表示，以色列支持美國在委內瑞拉采取的“果斷”行動。“在拉丁美洲，一些國家正在重返美國陣營，並恢復同以色列的關系。我們對此感到高興，我們祝賀特朗普總統，並向執行完美行動的美國軍隊致敬。”

澳大利亞

澳大利亞周日呼籲所有相關各方，以對話和外交途徑化解危機。阿爾巴尼斯在X上發帖表示，“我們敦促各方支持對話和外交途徑，以確保地區穩定並防止局勢升級。”他還補充道：“我們將一如既往支持國際法，支持在委內瑞拉實現人民意願的和平與通向民主的過渡。”

日本

日本首相高市早苗周日在X平台上發文表示，日本政府將努力致力於穩定委內瑞拉的局勢。她在該貼中未提美國的軍事行動，也沒涉及美軍逮捕馬杜羅一事。她稱，當地日籍人士的安全是東京政府的優先關切。日本外務省同一天發布的聲明除以上內容外，還強調了自由、民主與國際法的重要意義，稱將同7國集團一道支持在委內瑞拉重建民主與穩定。

作者: 德正