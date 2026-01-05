盟友們怎樣看待美國抓捕馬杜羅的軍事行動？
（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨在美國發動對委內瑞拉的軍事行動後僅幾小時即發表書面聲明，稱該事件“復雜”：“美國干預的法律定性很復雜。我們正在謹慎處理此事。從根本上講，國際法原則必須適用於國家間的交往。”
德國
梅爾茨周六定調之後，德國外長瓦德富爾周一（1月5日）為總理的表態進行了辯護，認為這是一件“極其復雜”的事件。接受德國電台采訪時，瓦德富爾說，“確實有很多方面需要考慮，在這方面，總理的說法完全正確。這極其復雜。”
至於如何復雜，瓦德富爾解釋道：馬杜羅領導的政權並非公正，已有八百萬人逃離委內瑞拉，那裡關押著政治犯。他說，此外，聯合國已將委內瑞拉的人權狀況描述為“非常嚴峻”，國際刑事法院對多個委內瑞拉踐踏人權事件進行立案調查。瓦德富爾表示，馬杜羅本人並非該國合法選舉產生的總統，“所有這些都必須考慮在內，”他說，這次襲擊行動也涉及美國的地緣政治利益。
歐盟
歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）周日呼籲“各方保持冷靜和克制”。除匈牙利外，26個成員國都支持卡拉斯發表的關於委內瑞拉局勢的聲明。在此，歐盟並未明確譴責美國逮捕馬杜羅的行為，重申：“在任何情況下都必須尊重國際法原則和《聯合國憲章》。”聲明還呼籲各方避免局勢升級，確保和平解決危機，指出，“尊重委內瑞拉人民的意願仍然是委內瑞拉恢復民主和解決當前危機的唯一途徑。”
西班牙
在歐盟內部，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez） 周日對美軍行動提出最直接的批評，直言“違反國際法，我們對此給予強烈譴責”。一天前，桑切斯稱“不會認可任何侵略行動”。
法國
法國外長周巴羅（Jean-Noel Barrot）六下午率先發表聲明稱，“抓獲馬杜羅的軍事行動違反了國際法主張的不使用武力原則。法國重申，任何持久的政治解決方案都不能由外部強行介入，只有自主的人民才能決定自己的未來。”不過，他還指出，馬杜羅“剝奪了委內瑞拉人民的基本自由，從而剝奪了他們的基本權利”。
英國
英國首相斯塔默也避免譴責美國的軍事侵略行為。他強調“所有國家都必須尊重國際法”。他對記者說，英國“沒有參與此次行動”。他在簡短的聲明中表示，“我很想和特朗普總統會談，但目前，我認為有必要先查明事實。”
以色列
以色列總理內塔尼亞胡剛剛結束同特朗普的會面，他表示，以色列支持美國在委內瑞拉采取的“果斷”行動。“在拉丁美洲，一些國家正在重返美國陣營，並恢復同以色列的關系。我們對此感到高興，我們祝賀特朗普總統，並向執行完美行動的美國軍隊致敬。”
澳大利亞
澳大利亞周日呼籲所有相關各方，以對話和外交途徑化解危機。阿爾巴尼斯在X上發帖表示，“我們敦促各方支持對話和外交途徑，以確保地區穩定並防止局勢升級。”他還補充道：“我們將一如既往支持國際法，支持在委內瑞拉實現人民意願的和平與通向民主的過渡。”
日本
日本首相高市早苗周日在X平台上發文表示，日本政府將努力致力於穩定委內瑞拉的局勢。她在該貼中未提美國的軍事行動，也沒涉及美軍逮捕馬杜羅一事。她稱，當地日籍人士的安全是東京政府的優先關切。日本外務省同一天發布的聲明除以上內容外，還強調了自由、民主與國際法的重要意義，稱將同7國集團一道支持在委內瑞拉重建民主與穩定。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 9 小時前 ・ 76
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 68
洪榮宏三婚遭疑婚變！認與嫩妻分居3個月 鬆口「配偶欄」現況
洪榮宏3度步入婚姻，與小11歲「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，日前女方卻接連發文寫下「生活會把善良的人逼到無路可退」、「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂」等文字抒發心境，遭疑婚變。今（5）日洪榮宏出席「舊情綿綿」演唱會首次練團，也分享婚姻近況。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 4
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 312
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 83
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 9
李亞萍吵到要離婚「4度簽協議書」 揭余天不蓋章關鍵
75歲資深藝人李亞萍逐漸出現記憶力退化、疑似失智症狀，健康狀況亮起紅燈，近來頻頻上節目的她，被問及與余天將近50年的婚姻狀況，她坦言一度大吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 17
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 84
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 39
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 5 小時前 ・ 1
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 202
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 16