盟友接連出包、中國多地取消跨年 國安人士：藉機深化維穩

北京跨年臨時取消。（翻攝X）

中國盟友近來不平靜，美國派軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，一向力挺馬杜洛的中國已二度表態譴責美國。與中國關係親近的伊朗，國內民眾因不滿生活成本飆升所發動的抗爭也已進入第二週，民眾與武裝部隊的衝突已至少造成16死。國安人士表示，中國也面臨GDP成長率新低、民眾不滿的情況，今年多個城市取消跨年活動，應是中方藉機深化內部維穩。

國安人士表示，中國在去年12月陷入改革開放以來最嚴峻的經濟困境，很多國際智庫觀察其總體GDP成長率是歷來新低，中國多個主要城市北京、上海、武漢、重慶都有大大小小的社會抗爭，包括欠薪水、社保、醫保等問題，衍生出了中國多地官方禁止聖誕節、取消跨年煙火或跨年活動，甚至發動軍警阻止年輕人的跨年活動。

廣告 廣告

此外，中國的CRINK盟友（中國、俄羅斯、伊朗和北韓）伊朗近日爆發多起反政府示威，國安人士指出，社群顯示，中國年輕網友高度重視伊朗示威行動，認同「推翻暴政」「反抗暴政」「人民醒了」等論述，這熱度一直有上升，連我方都關注到此事，關注維穩的中國官方更會注意到，中國政府近期才會忽然要把跨年活動冷靜下來。

國安人士認為，中方藉由這時間點，深化其內部維穩力道，網路上已經有不少影片，顯示在中國主要城市，動員大量軍警疏散、阻擋跨年民眾人群。

更多鏡週刊報導

正義使命軍演3目標全破功 國安人士：引來更多信任危機

阿扁上節目引話題 台中監獄說話了

李在明訪中 國安單位掌握中方要求韓國做4承諾