美提出俄烏和平方案！烏克蘭面臨艱難抉擇 川普：非最終方案
美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普22日表示，這並非提給烏方的最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。
中央社引述外媒報導，川普（Donald Trump）政府近期提出一項俄烏和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等，觸及基輔多項「紅線」。
川普22日在白宮被媒體問及，這項和平計畫是否為提給烏克蘭的最終方案？他回答說「不是」，並再次強調，他希望達成和平。「我們正試圖讓它（戰爭）結束，不論用什麼方式，我們必須讓它結束。」
《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述知情人士報導，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩節之前同意這項和平計畫，否則將失去美國對其在俄烏戰爭方面提供的協助。
而在約翰尼斯堡（Johannesburg）20國集團（G20）峰會場邊，歐洲及其他西方領袖緊急磋商，試圖就川普的28點俄烏和平方案提出一致的因應立場。這份美國方案納入了俄羅斯若干核心訴求，在多個歐洲國家引來審慎的批評。
西方國家領袖在聯合聲明表示：「我們的原則很清楚，不能以武力改變邊界。同時，我們也很關切這項計畫有關對烏克蘭武裝部隊設限的建議，這將使烏克蘭暴露在未來遭受攻擊的風險之下。」
簽署這項聲明的包括英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、歐洲聯盟的領袖，也包括加拿大總理與日本首相。
多國領袖表示，他們「樂見美國持續致力為烏克蘭帶來和平」，並認為美方提出的28點計畫「包含朝這個目標邁進的重要元素」。聲明並指出：「因此，我們認為這份草案是一個基礎，但仍需進一步研議。」
這是西方國家力拚在27日期限前為基輔爭取更好條件的努力之一。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前表示，基輔可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。
俄烏戰爭持續將近4年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，並分別會見澤倫斯基、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。
最後機會？烏克蘭：將與美國在瑞士磋商、討論結束戰爭
路透：川普特使會普丁密友催生俄烏和平計畫 美政界浮現質疑
川普下通牒要烏克蘭27日前同意美版和平計畫 英相：歐洲將在G20討論
