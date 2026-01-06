盟友遭美突襲俄卻反應不一 紐時揭：俄曾提拿委國換烏克蘭

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普3日無預警空襲委內瑞拉，並以此為掩護生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。俄羅斯對於盟友委內瑞拉遇襲，卻是反應不一。官方嚴厲譴責，要求立即放人，但部分官員與名嘴對此喜聞樂見，認為終於回到「拳頭即公義」（might makes right）的帝國主義時代。《紐約時報》更是披露，7年前克里姆林宮即祕密提議，俄方允許美國對委內瑞拉為所欲為，以換取自身對烏克蘭的掌控。

網友諷刺美國總統川普為了委內瑞拉石油，空襲該國、並將馬杜洛夫婦「綁架」的AI生成圖。（圖／翻攝自X平台 @Emeliarjl）

秘密提議

川普第一任期的白宮國安會官員希爾（Fiona Hill），當時負責俄羅斯與歐洲事務，《紐時》5日引述她當時對國會的證詞指出，俄方釋出了願意以委內瑞拉交換烏克蘭的訊號。

希爾在2019年10月的國會聽證上作證稱，俄羅斯「釋出了很強烈的訊號，他們願意以委內瑞拉和烏克蘭進行很奇怪的交換」。俄羅斯於兩年多後，全面入侵烏克蘭。

據希爾所述，這並非正式提議，而是克里姆林宮透過名嘴與報紙文章所透露，但要旨是，如果美國想維持對鄰近國家的勢力範圍，就必須同意俄羅斯的相同條件。

希爾如此總結俄羅斯的立場：「你想要我們滾出你的後院，那麼，我們也有自己的後院。你在烏克蘭，就是在我們的後院。」

希爾稱她親自遠赴莫斯科回絕了俄方提案。當時美國同樣與委內瑞拉關係緊張，俄羅斯為了支撐馬杜洛的統治，向該國派駐了約100名俄軍，並部署新式武器。

俄羅斯軍事網紅慶祝前總統梅德韋傑夫60歲大壽的AI生成圖，可見核彈炸毀了西方各國首都。（圖／翻攝自X平台 @aleksbrz11）

美國「沒資格」批評俄羅斯

《紐時》報導，一年多前敘利亞獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）倒台，如今馬杜洛也被美軍抓走，這是又一次親俄政權遭受打擊。

表面上，俄羅斯外交部譴責川普行徑。但俄羅斯的優先要務是烏克蘭，而川普政府正設法透過談判，以終結俄烏戰爭。克里姆林宮因此在玩高難度的平衡術，既不在烏克蘭做出重大讓步，但又不會失去白宮的信任。

因此川普甘冒國際社會的大不諱，竟對委內瑞拉對手，俄羅斯部分的名嘴與資深官員可是相當開心。因為在他們看來，美國視國際法為無物，轉向帝國主義時代的「拳頭即公義」政策。即便帝國主義早已是100多年前的歷史，那卻是川普與俄羅斯總統普丁兩人心中的「美好」時代。

前俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitri Medvedev）曾是自由主義者，但他早已轉為戰爭強硬派。他在社群平台誇口：「強者的法律，可比普通人的正義還要強。」他還在官媒塔斯社的訪問中稱，華府現在「沒有了批評我們國家的資格」。

