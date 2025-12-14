盟友都不放過！丹麥情報機構警告：川普治下美國軍事威脅加劇

丹麥情報機構在最新年度評估報告中指出，美國正利用經濟實力「強加其意志」，並威脅對盟友與敵人動用武力。該報告於11日發布，內容引發各界關注。

川普曾表達希望將格陵蘭納入美國版圖。 （圖／美聯社）

《美聯社》12日報導，報告指出，美國在川普政府領導下展現更強勢的作風，同時中國大陸與俄羅斯正試圖削弱西方特別是美國的影響力。對於身為北約與歐盟成員國的丹麥而言，最敏感的議題是大國在北極地區日益激烈的競爭。美國總統川普曾表達希望將格陵蘭納入美國版圖，這項主張遭到俄羅斯與多數歐洲國家反對。格陵蘭是丹麥的半自治領土，蘊藏豐富礦產資源。

報告內容寫道，隨著俄羅斯與西方衝突加劇，北極的戰略重要性正在上升，美國對北極地區安全與戰略的關注增加，將進一步加速這些發展。俄羅斯總統普丁已表示，俄羅斯擔憂北約在北極的活動，將透過強化極地軍事能力作為回應。

該報告發布時機正值川普政府上週公布新國家安全戰略之後，該戰略將歐洲盟友描述為軟弱，並旨在重申美國在西半球的主導地位。報告分析指出，對許多西方以外的國家而言，與中國大陸而非美國建立戰略協議已成為可行選項。中國大陸與俄羅斯正與其他理念相近的國家合作，試圖削弱西方特別是美國的全球影響力。

格陵蘭島80%的面積被冰雪覆蓋。（圖／美聯社）

報告進一步指出，美國未來如何分配資源的不確定性日益增加，這讓區域強權擁有更大的操作空間，使它們能在美國與中國大陸之間做出選擇，或在兩者之間取得平衡。川普政府因在加勒比海與東太平洋對涉嫌走私毒品船隻發動一系列致命攻擊，引發外界對國際法尊重的擔憂，這是針對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）施壓行動的一部分。

川普也拒絕排除對格陵蘭動用武力的可能性，美國目前在格陵蘭設有軍事基地。報告總結表示，美國正利用經濟力量包括高關稅威脅來強加其意志，即使對盟友動用軍事力量的可能性也不再被排除。這些發現呼應近期西歐國家的憂慮，認為美國在川普第二任期內採取更加單邊主義的做法，偏好雙邊協議而犧牲北約等多邊聯盟。

