盡可能坐鎮台北！北捷無差別攻擊釀悲劇 蔣萬安雙城論壇「只出席1天」

27歲凶嫌張文19日犯下北捷隨機攻擊案，並釀4人身亡，該起事件也震驚了社會。台北市長蔣萬安原定於12月27日、12月28日參加雙城論壇，不過今（23）日中午召開相關會議後決定，此次為期27日、28日的雙城論壇出訪，蔣萬安將只出席12月28日上午的主論壇。

台北市府說明，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續4天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

市府表示，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。

市府說，蔣萬安將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由副市長林奕華率團於12月27日出發。

