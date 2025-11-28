盡地主之禮！款待台中味美食文化 屋馬燒肉冬季「麻油料理餐廳月」溫暖登場

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 台中市政府觀光旅遊局與台灣虎航今年 8 月至 11 月攜手推動韓國旅遊創作者深度踩線活動，邀請七位韓國知名網紅前來台中，以影像、文字與社群紀錄城市文化、自然風光與飲食特色，成功提升台中在韓國旅遊市場的能見度。作為台中在地指標餐飲品牌，屋馬燒肉、涮屋馬及金韓食亦以地主角色熱情接待遠道而來的旅客，希望用一桌料理，讓世界旅人品嚐到台中的溫度與好客。

韓國旅遊創作者於屋馬燒肉體驗台中代表性美食，感受細緻代烤服務與在地款待文化。（圖/屋馬燒肉餐飲集團提供）

觀旅局指出，受惠於感性旅遊風潮與航班便利性提升，台中已逐漸成為韓國旅客來台旅遊的熱門首選。現行台中－仁川航線由大韓航空、德威航空與真航空每週提供 28 班，台中－濟州航線則由台灣虎航每週提供 2 班，直飛航點的增加使韓國旅客能以更輕鬆的方式造訪台中。今年下半年受邀來訪的韓國創作者，包括拉拉 (@rara2882)、成慶祿 (@sungkyungnoh)、斯特拉 (@stella_travel_o)、金惠珍 (@Kimhey79)、朴少真 (@Sducko)、霍利克·多蘿西 (@holic_dorothy) 及 Ruby 姊姊鄭惠 (@rubieonni）等，他們走訪台中綠美圖、霧峰林家宮保第園區、彩虹眷村、高美濕地、后豐鐵馬道等地景，也探訪台灣味噌釀造文化館、幻覺博物館、寶熊漁樂碼頭等在地體驗場域，以真實視角呈現台中多元的城市面貌。

廣告 廣告

韓國旅遊網紅Rubie於涮屋馬享用招牌湯底與套餐，感受台中冬季特有的細膩暖意。（圖/屋馬燒肉餐飲集團提供）

在飲食方面，韓國創作者亦造訪多間台中知名餐廳，其中屋馬燒肉、涮屋馬與金韓食均以料理品質與服務細膩度獲得高度評價。屋馬餐飲集團創辦人 金泰宏 表示，能以台中在地品牌的身分接待世界旅人，是一件備感榮幸的事。他指出，屋馬一直希望透過飲食作為城市的窗口，讓外國旅客能在第一時間感受到台中的熱情與真誠，而今年韓國創作者的到訪，更讓屋馬有機會把屬於台中的味道帶向國際。他也提到，為讓國外旅客能更便利地安排行程，屋馬已與 Klook 合作開放預訂，韓國、日本等地旅客可在出國前先完成訂位，抵達台中便能無縫接軌地享受屋馬的美味。

韓國創作者於屋馬燒肉品嚐人氣招牌料理，透過餐桌認識台中的熱情與城市魅力。（圖/屋馬燒肉餐飲集團提供）

迎接冬季來臨，屋馬亦配合經濟部商業發展署「2025 麻油料理餐廳月—當代暖胃地圖」活動推出暖心料理，自即日起至 2025 年 12 月 31 日於旗下品牌推出期間限定的麻油餐點。屋馬燒肉主打暖身補氣的麻油雞，搭配主廚特製泡菜，形成符合冬季味蕾的溫潤組合；涮屋馬則推出麻油湯底，並招待麻香脆瓜，讓旅客在寒冬中也能透過一口湯品感受細膩而療癒的暖意。金泰宏表示，他期望此活動不僅帶來冬季的味覺享受，也能成為旅客在台中旅途中「溫度」的一部分。

屋馬燒肉及涮屋馬參與經濟部麻油月活動。（圖/屋馬燒肉餐飲集團提供）

透過國際網紅踩線活動、航班便利提升與多元美食文化的推廣，台中正逐步擴大在韓國旅遊市場的影響力。屋馬餐飲集團也將持續扮演城市美味的代表者，透過料理、服務與文化交流，讓每一位來到台中的旅客，都能在餐桌上找到屬於這座城市的風味記憶。