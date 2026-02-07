盡形壽獻身命 廖友老菩薩乘願再來

在馬來西亞新山，慈濟志工廖友於2009年受證成為慈濟委員，長年投入資源回收、香積等志業，無私付出、關懷他人，宛如慈母般溫暖人心。志工為她舉辦告別式，回顧八十一年以感恩與大愛走過的圓滿人生。

「謝謝你們，把你們的媽媽，還有你們的親人廖友師姊，給了慈濟。」

一句謝謝，道盡了慈濟志工們的感恩與不捨。慈濟志工廖友，在走完了八十一年充實人生後，安詳往生。志工們舉辦了溫馨的告別式。

慈濟志工 洪靜芳：「不管她的心臟不好，還是腳不方便，腳痛，可是她真的是菩薩，因為她從來沒有埋怨過，也從來不會在你的面前說她的痛，她就是一直跟你笑咪咪的，不要緊，我是老毛病，她其實就是我們的模範，她就是我們的榜樣。」

慈濟志工 廖秀蓉：「她常常會擔心我，是說，秀蓉師姊你要好好照顧自己，當她在這麼痛的時候，她還能夠關心到我這個法親，所以那個愛呢是，真的是沒有辦法用言語來形容，我會延續她的那個愛，她的精神，在這個慈濟一起走下去。」

回顧影片，讓子女難得看到媽媽生前的另外一面。

廖友的女兒 羅錦蓮：「最讓我感動的是什麼，就是她們放那個，慈濟的音樂(祈禱)的時候，然後我媽媽就在，躺在病床上的時候，也跟著唱，你知道嗎，很難想像一個病人，在一個病床上會感覺到快樂。」

慈濟志工 洪靜芳：「我想說要讓家屬知道，您的媽媽是一個偉大的媽媽，你的媽媽更是我們的菩薩，在她的字典裡面只有兩個字，叫感恩，她讓我們每個人都覺得可以很親切，因為她真的就像母親，她就真的是用媽媽的，那一個心態的時候的話，來對待每一位志工。」

廖友的女兒 羅錦蓮：「我還是覺得我很幸運，有一個模範生(媽媽)，讓我可以好好地學習，然後，我愛她，我愛我媽媽。」

廖友的兒子 羅景瑞：「慈濟給了我母親在這一世裡面，不再為兒女、孫子而忙碌，她的愛放去給所有眾生，她的志向，她的道在慈濟裡面，我所看到的是，她所要的東西得到圓滿，這是真的感恩，感恩證嚴上人，感恩師兄師姊們，感恩。」

在眾人的祝福與感恩中，廖友的人生畫下圓滿句點，也為孩子留下愛的典範。

