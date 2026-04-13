盡獻良能報親恩 竹筒精神善孝並行
清明節，是慎終追遠、緬懷先人的日子。在吉打，慈濟志工從4月3日至6日，走入福德緣生命紀念館，向民眾推廣「竹筒歲月」，帶動大家把握當下，行善、行孝不能等。炎熱天氣下，實業家劉哲宏，同時也是福德緣生命紀念館董事經理，發揮巧思，義賣礦泉水，並將所得悉數捐予慈濟，讓點滴善念化為助人的力量。
清明節一大早，太陽高掛，福德緣生命紀念館裡人潮不斷。
這天，慈濟志工走入福德緣生命紀念館，向民眾宣導竹筒歲月精神，也帶動大家把握當下，行善、行孝不能等。
慈濟志工 蘇用才：「讓大家知道，這個小錢能夠行大善，然後，有愛就有福，過後當然有意願，願意把竹筒帶回家的，就跟我們結一分緣。」
看見現場的人潮與需求，實業家劉哲宏，同時也是福德緣生命紀念館董事經理，發揮巧思，以義賣礦泉水的方式，將所得悉數捐予慈濟，也帶動更多人一同投入行善的行列。
實業家 劉哲宏：「我們要打破這個障礙，在這個場合，在這個時段來行善，我們覺得是一個很好的時機，也回向給他們的先人，我們也希望這個善的種子，也慢慢地再延伸開，在他們的心裡面。」
三年前，邱靈冠的父親因病，曾向慈濟借病床得到幫助；清明節這天，他也用行動回饋，把這分善念延續下去。
民眾 邱靈冠 ：「那時候我爸爸生病，然後很難睡，上網借一個病床，慈濟的病床，過後就認識了(慈濟)，一兩個月後就去世了，就把病床還回去，之前慈濟有幫我，所以我就捐一點來做好事，幫(已故)爸爸做善事，也幫人家做善事。」
民眾 洪榆茹：「我要幫助苦難人，老師曾經教我，行善行孝不能等，所以我今天就來捐錢，因為我很開心，我可以幫助到人。」
行孝、行善，都要及時。只要人人心中有愛，這份善的力量，就會在你我之間持續扎根，讓社會多一點溫暖。
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