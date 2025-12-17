盡管中國發布赴日旅行警告 日本11月入境游客仍增長強勁

（德國之聲中文網）日本國家旅游局稱，11月赴日進行商務和旅游活動的海外游客人數達到352萬人次，令2025年前11個月的累計入境游客總數突破3900萬人，超過2024年創下的全年歷史紀錄——3687萬人。

不過，來自中國大陸的游客增長在11月明顯放緩，僅同比增長3%，遠低於今年全年前11個月整體37.5%的同比增幅。

高市早苗“台灣有事”言論引發外交爭端

此次增長放緩發生在一場外交爭端之後。此前高市早苗在國會表示，中國若對台灣采取攻擊行動可被視為“威脅日本生存的局勢”，暗示若台海爆發沖突東京可能采取軍事行動。中國宣稱對台灣擁有主權。相關表態引發中方不滿。中國於11月中旬敦促本國公民避免前往日本。

中國多家航空公司隨後宣布，對年底前的赴日航班提供免費退票服務。受赴日旅行提醒影響，日本部分與旅游相關的股票在消息發布後遭遇重挫，包括百貨運營商伊勢丹三越（IsetanMitsukoshi）和東京迪士尼樂園運營方東方樂園公司（Oriental Land），且至今尚未完全恢復。

盡管如此，中國大陸游客仍然是2025年迄今為止赴日游客中規模最大的群體，約佔總數的四分之一。

作者: 德正 (路透社)