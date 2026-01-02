盡管西方制裁步步加緊 大量德國企業仍計劃留在俄羅斯市場

（德國之聲中文網）德國駐俄羅斯商會會長舍普（Matthias Schepp）表示：“只有4%的德國公司計劃退出俄羅斯市場。”許多公司擔心，如果離開，將會遭受重大的經濟損失。

舍普在莫斯科接受德新社采訪時表示：“在經歷了四年的流血沖突和制裁之後，那些仍然留在俄羅斯的企業打算堅持下去。”他指的是這項針對約260位企業負責人的調查。他表示，俄羅斯市場的重要性依然不容忽視。調查顯示，目前仍有約2000家德國公司在這個世界上面積最大的國家開展業務。

廣告 廣告

德國商會估計，德國在俄羅斯的資產超過1000億歐元。“德國的資產實際上還在增長，因為俄羅斯法律阻止了利潤的大規模轉移。”舍普表示。這些資產應該受到保護，而不是被拱手讓給莫斯科政府或與克裡姆林宮有關聯的富豪。

總體而言，俄羅斯的營商環境和德國企業的預期都明顯惡化。超過半數的企業預計明年俄羅斯的經濟發展將出現負增長。如果戰爭不結束，制裁可能也會進一步收緊。

舍普：企業認為德國受到的損害更大

調查顯示，超過半數的德國企業認為，這些懲罰性措施對俄羅斯經濟造成了“重大或非常重大的損害”。舍普解釋說：“然而，在俄羅斯開展業務的德國企業中，有49%的受訪企業認為制裁對德國的損害大於對俄羅斯的損害。”

舍普認為，德國和歐洲的政策制定者低估了俄羅斯經濟在制裁面前的“韌性”。他表示：“信息匱乏導致人們對俄羅斯的實際情況，尤其是在戰爭與和平問題上，出現誤判。”

他指出：“一廂情願的想法，以及在某些情況下對現實的否認，常常導致人們低估俄羅斯民眾承受苦難的能力。”他還說：“在經濟戰中，歐洲政客們認為加大制裁和經濟壓力就能迫使俄羅斯回到談判桌前做出讓步，這無疑是一場豪賭。”

調查顯示，預計增長主要集中在信息技術和電信、制藥和醫療保健以及農業和食品行業。德俄商會擁有750名會員，據其自身統計，是俄羅斯最大的外國商業協會。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才 (德新社)