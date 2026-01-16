盡量拿錢來污辱我！胡瓜證實無約繼續主持《大集合》：做一集領一集

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜談跟民視合約。（圖／記者趙于瑩攝影）

胡瓜去年底宣布不再與民視續約，將於1月31日錄最後一集《綜藝大集合》。近來卻傳出胡瓜與民視合約有了轉機，將會繼續主持。對此胡瓜今出席新節目記者會也回應了。

胡瓜透露前兩年因為雙方合作並未簽訂正式合約，為避免再發生類似爭議，去年10月他才會先寄出存證信函，通知民視雙方合約到期，「結果傳到媒體變成我不做《大集合》，民視一直說我要漲價又說要我降價，我到現在還是一頭霧水，出去外面一直被觀眾問，很多歐巴桑都以為我退休，現在真實情況就是我沒有合約，接下來大藝（指製作單位）做一集，我就拿一集錢」。對媒體頻報導他不願降價又漲價，胡瓜也無奈表示：「沒有所謂價錢問題，我多希望他們（指民視）盡量拿錢來污辱我啊。」

歐弟（左起）、胡瓜、陳亞蘭跟李千娜錄影合照。（圖／記者趙于瑩攝影）

至於今年除夕節目原本要在華視主持，後來生變，胡瓜今錄《週末最強大》也解釋華視去年就希望他留下來製作除夕特別節目，但4月初還沒有明確討論，結果5月民視主動上門洽談合作，他也事先詢問華視高層的意願，並建議可在晚上10之後製作運動會型態的節目避免對打。結果他點頭答應民視後，華視又希望延長除夕節目的製作時段，但時間一旦拉長勢必會撞上民視，讓胡瓜在合作立場上「對民視會很難交代」，因此最後華視才由徐乃麟、曾國城的《天才衝衝衝》做除夕節目。

