監委名單出爐炸鍋！蔣萬安喊：藍白全部否決

▲台北市長蔣萬安發聲主張廢除監察院。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWNEWS今日新聞] 總統賴清德昨（11）日提名第7屆監察委員共29人，以及正副院長2人，引外界熱議廢考監的話題。對此，台北市長蔣萬安今早發文表態，重點已不是人選適不適任，而是監察院是否仍有存在必要？蔣萬安除批評監察院近年在疫苗採購、超思雞蛋、軍購標案、論文抄襲等爭議上未展現積極功能，讓民眾質疑是否淪為政黨鬥爭工具，或政治人物保護傘，更主張廢除監察院，並呼籲藍白黨團否決全部提名人，先凍結監察院運作，再推動修憲廢監察院。

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質疑淪政黨打手 蔣萬安主張廢除監察院

蔣萬安今早發文表示，看到總統府公布的29位監委名單，他認為現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題。台灣民眾這幾年不只看不到監察院的積極功能，在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲，或是輕輕放下；監察院是不是已經成為政黨鬥爭的打手？是不是已經成為替政治人物洗白的工具？這是民眾心裡的質疑。

蔣萬安提到，包括新冠疫情時疫苗採購爭議，包括農業部在全臺灣缺蛋時委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，這2年一些五金行、水電行竟然能標下國防部的軍購案，監察院有什麼讓臺灣民眾看得起的作為嗎？台南酒店業者案、論文抄襲案，監察院是人民的監察院，還是特定人士的保護傘？

建議藍白否決提名 再爭取修憲

蔣萬安直呼，爾俸爾祿，民脂民膏！他認為應該廢除監察院。而廢除監察院也是民進黨的長年主張。陳菊院長說過：「希望我是最後一任監察院長。」既然如此，民進黨就應該要支持修憲廢除監察院。蔣萬安也建議，國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

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