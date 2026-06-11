監委名單出爐 黃士修驚見她入列：反核勢力恐又蠢蠢欲動

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總統府今（11日）公布第七屆監察院正、副院長及監察委員提名名單。核能流言終結者創辦人黃士修今天在社群平台Threads發文將矛頭直指獲提名的「媽媽氣候監督聯盟」（媽盟）理事長、台大教授徐光蓉；黃士修認為，反核勢力恐又蠢蠢欲動，並列舉徐光蓉過往的「六大事件」，質疑「放行徐光蓉，就是逼走台積電」。

黃士修今(11日)在社群平台Threads發文表示，總統府提名監委，竟有媽盟徐光蓉，反核勢力又蠢蠢欲動。幫大家回憶他們幹過什麼好事。

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一、2013年，媽盟主張「減六除四」，即「隨手省6%電，廢除核四吧」。但徐光蓉一幫高學歷教授，搞錯裝置容量和發電量。後來蔡英文政府上台，反核團體跟著民進黨吃香喝辣。至今2026年，用電量暴增「18%」，兩座以上核四廠的電。

二、2014年，媽盟指控北捷施壓，燈箱廣告被迫去除「廢除核四吧」。結果被抓包，是她們自行撤下，自導自演製造悲情假新聞。

三、同為2014年，馬英九政府推綠色電價，希望大眾自願認購綠電。整天鼓吹再生能源的徐光蓉反對，不願意每個月多付幾百元。

四、每年拿大筆捐款，「代表台灣」出國參加氣候會議。呼籲政府積極減碳，然後廢核一二三四，火力全開排碳。丟臉丟到國外去。

五、2018年，徐光蓉稱「美國核電成本太高，電賣不出去」。結果再生能源昂貴且不穩定，美國九成核電廠延役。科技巨頭搶著跟核電廠簽長約，購買24/7CFE乾淨電力。徐光蓉又稱「核電越多，燃煤就越多」。但國際現實就是，廢核必定增加燃煤、增核才能減煤。

六、同為2018年，張忠謀退休之作，台積電南科18廠動土。當時護國神山指中央山脈，台積電是要被趕走的怪獸。行政院永續會委員徐光蓉，開記者會點名台積電是高耗能產業。結果被罵爆，民進黨也頭痛，趕緊叫他們閉嘴。

黃士修表示，總統府有臉提徐光蓉當監委？他一再強調，「放行徐光蓉，就是逼走台積電！」「放行徐光蓉，就是逼走台積電！」「放行徐光蓉，就是逼走台積電！」另外，他也質疑，媽盟以封鎖留言的一言堂出名，真讓徐光蓉當上，監察院也要全面封鎖陳情了。

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