監委名單惹議 蕭美琴：總統依法提名、盼立院善盡同意權

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蕭美琴指出，監察院仍為現行憲政體制的重要機關，在未修憲前，總統須依憲法規定提名監察委員。（圖／周志龍攝）

總統府今（11）日公布新一屆監察委員提名名單，共提名29人，其中監察院院長由前國大代表陳永興出任、副院長為現任監委王榮璋。針對外界質疑民進黨過去曾主張廢除監察院，如今仍提出完整監委名單，副總統蕭美琴表示，在監察院尚未經修憲廢除前，總統必須依照憲法規定履行提名義務，也期待立法院依法行使同意權。

蕭美琴上午與總統府秘書長潘孟安及29位監委被提名人共同召開記者會。她表示，監察院是現行憲政體制下的重要憲政機關，依據憲法增修條文規定，負責行使監察權及糾彈職權，同時肩負國家人權委員會的重要任務。

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對於外界關注監察院存廢爭議，蕭美琴指出，雖然社會上長期存在廢除監察院的討論聲音，但在尚未完成修憲或相關制度調整之前，總統仍有依憲提名監察委員的責任。

蕭美琴表示，根據司法院釋字第632號解釋，總統與立法院皆負有憲法忠誠義務，因此總統依法提出監委人選後，也期待立法院依照憲政職責審查並行使同意權。

她並透露，後續總統府秘書長潘孟安將率領監委被提名人拜會立法院，與朝野立委進一步交換意見，爭取支持，期盼監察院相關職權得以順利運作，維持憲政機關正常運作。

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