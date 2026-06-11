監委名單現藍營背景人士 吳宗憲：重點不在黨派而在是否敢講真話

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國民黨立委吳宗憲表示，監察委員人選的重點不在黨派背景，而在於是否具備監督政府的肩膀與勇氣，能夠秉持良知、據實監察，不因政治因素改變立場。（圖／周志龍攝）

總統府今（11）日公布新一屆29位監察委員及正副院長被提名人名單，其中包含前國民黨立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達等具有藍營背景的人士，引發外界關注。對此，國民黨立委吳宗憲表示，評價監委人選的重點不在黨派，而在於是否有能力與勇氣秉持良知、據實監督國家事務。

吳宗憲指出，社會各界應回到人選本身進行檢視，了解其過往經歷與專業表現，而非僅以政黨背景作為評斷標準。他認為，監察委員最重要的是能否在面對爭議案件時堅持原則、實話實說，而不是因政治因素改變立場。

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吳宗憲表示，監察權的核心價值在於監督與糾正政府施政，因此監委是否具備肩膀與勇氣履行職責，才是外界應關注的重點。

針對廖婉汝與謝政達被列入提名名單，吳宗憲表示並不特別以政黨顏色看待此事。他強調，「哪一黨不是重點，應該是這個人到底有沒有心為國家做事」。

吳宗憲指出，在多數民主國家，監察權通常由國會行使，但台灣採五權憲法制度，因此設有監察院作為獨立憲政機關。既然監察院仍存在於現行憲政架構下，就期待未來監委能超越黨派立場，真正為國家與人民利益發聲。

他也呼籲，未來立法院在審查監委同意權時，應聚焦於被提名人的專業能力、操守及獨立性，而非單純從政黨背景進行判斷。

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