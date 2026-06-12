監委名單藍營這人入列 郭正亮驚人推測背後目的

總統府11日公布最新29名監委提名名單，前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監委王榮璋為副院長。其中國民黨籍的只有前立委廖婉汝、前新北市政府副秘書長謝政達。民眾黨主席黃國昌表示，絕對不會同意民進黨所提的監委；國民黨方面則尚待黨團與黨中央協調。前立委郭正亮質疑認為，監委提名新北市前副市長謝政達，就是為了民進黨新北市長參選人蘇巧慧，挖新北市長侯友宜的票，也沒有跟國民黨協商。

郭正亮今(12日)在《中天辣晚報》節目中認為，這個監委提名本來就不會過，總統賴清德明明知道監委是可以透過政黨協商，由各政黨提名額，這是可以分配的，結果他就堅持不要，要全部自己提出，然後就提了兩位國民黨的︰第一個是新北市前副市長謝政達，就是為了蘇巧慧；謝政達是侯友宜的副市長，他質疑就是挖侯友宜的票，也沒有跟國民黨協商。

廣告 廣告

郭正亮認為，總統賴清德這個人全部都是單幹，像總檢察長徐錫祥沒過，他就派徐錫祥代理總檢察長，不再提新的人，硬要他做，因為徐錫祥是國安局副局長出身的，你就知道他要幹嘛，所以明年國民黨立委要小心一點。賴清德都是單幹，而且監委29個全部都是他提名。

前大使介文汲認為，現在出來的監委提名名單，有些都有問題，像廢死聯盟的，還有反核的，現在民進黨都不反核了，名單內還有反核的，養這些人幹嘛？

【看原文連結】