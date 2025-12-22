監委巡察關心名間焚化爐 南投副縣長：當地都支持

監察院第7組委員22日至南投巡察，民眾在縣府大廳登記陳情。（劉慧茹攝）

監察委員浦忠成、林文程22日到南投巡察，一早先抵縣政府簡報室聽取各局處簡報，陸續接受民眾對司法案件、承租國有地等陳情，下午再轉往信義、仁愛鄉巡查；監委對在地垃圾處理的困境表達關切，副縣長王瑞德出面表示，一定會推動完成。

監委浦忠成、林文程昨至南投縣政府聽取簡報，對縣長許淑華任內能清償公共債務表示敬佩，也對南投縣高齡社會的長者照顧，以及人口外移如何吸引青年回鄉就業等政策表示關心。

林文程針對南投多仰賴補助，詢問自籌財源有無具體成果？縣府回應，近年積極開發像草屯、埔里等具當地特色的產業園區，挹注金額超過45億元，未來草屯手工藝產業園區興建完成，預計將挹注10億元。

廣告 廣告

另外，南投是台灣本島19縣市中，唯一缺乏自主處理垃圾設施的縣市，儘管縣府努力解決，每天仍有超量垃圾產生，目前縣內堆置的垃圾量已超過31萬噸。對此，兩位監委不約而同表達重視。

林文程進一步了解名間鄉興建焚化爐遭到抗爭一事，「計畫是否能落實？有無因應措施或替代方案？是否有跟鄉民充分溝通？」縣府指出，接獲抗議者多為非當地人士，而是外來環保團體，王瑞德出面補充表示，當地居民、村里長都很支持，一定會推動完成，期許明年動工。