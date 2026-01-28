監委批國土計畫政院「吞吞吐吐」！籲國發會領軍整合部會

行政院長卓榮泰（中）28日出席余紀忠文教基金會舉辦的「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會，並與余紀忠文教基金會董事長余範英（左三）、環境部長彭啓明（右三） 等來賓們一起合影。 （劉宗龍攝）

國審會已完成審議18縣市國土功能分區圖，監委林盛豐今日表示，即便提交完成，全國國土計畫才正要開始，絕非內政部國土署可獨力完成，但行政院態度吞吞吐吐，不肯站在前面，仍建議行政院責成國發會帶領各部會推動。學者、專家則認為，應有更完整的氣候變遷衝擊評估、帶入氣候風險意識，更有助於國土規畫。

余紀忠文教基金會今日舉辦「極端氣候下國土規畫挑戰研討會」。

環境部長彭啓明說，國土規畫有長期、短期，過去1年政府跨出一步，要求清運車輛裝GPS，並加強土石方出工地到末端的管制，成功與否與國土規畫有很大關係，現在問題攤在陽光下，政府會努力面對，也期盼社會支持。

他也提到，氣候變遷對於國土規畫最重要是調適，未來準備向行政院申請成立跨單位的「國家氣候調適韌性中心」，盼一部分碳費能支持中心運作。

監察委員林盛豐則指出，各縣市的國土功能分區圖，只是現況地用的複製登錄，即便提交完成，全國國土計畫才正要開始，未來應補強國土層級的願景、策略、部門計畫及部會協作機制，並改善模糊的鄉村規畫，亦需建立各層級圖面作業的圖例及疊圖作業SOP、國土意象及大地地理次系統的全民通識教育，以及民眾、NGO與政府部門參與協作機制。

他直言，現在農地地主廣傳個案變更將變嚴格、地價可能下跌、農地貸款可能不易等，非農業部、內政部國土署能解決，國土規畫也絕非國土署可獨力完成的工程，然現在行政院推動國土計畫態度吞吞吐吐，不肯站在前面，仍建議行政院責成國發會帶領各部會整合共識，並有資料提供國土署轉為圖資，以利進行後續作業。

環境研究變遷中心執行長許晃雄表示，國家氣候調適韌性中心看起來像環境部在推動，為何不是國科會一起當火車頭，促成科學研究生態系？若完整理解研究氣候變遷對台灣衝擊，才能知道國土如何規畫、調適。目前基礎科學研究、衝擊評估、調適到政策落實，不論橫向或縱向都有很多缺口，期盼政府也能補上，否則數年後環境變遷都會與當初規畫的不一樣。

台大公共政策與法律研究中心主任林子倫則提醒，國土規畫應納入氣候風險意識，建立風險及資源空間地圖，才能做更好的空間管理。對應現在國際在談氣候正義風險治理，也應有民眾、利害關係人參與。

