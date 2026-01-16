監委指憲法法庭判決背離社會基本事實 司法院回應了 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

監察委員林郁容及高涌誠今（16）日以高雄市前環保局局長蕭裕正虛報清潔隊加班費於102年最高法院依照利用職務機會詐取財物未遂罪判刑2年，褫奪公權1年確定的案件，批評憲法法庭「112年憲判字第14號」判決最高法院更二連身條款合憲，斲傷司法公信力，允宜儘速檢討。司法院就此回應指出，現行實務運作上，未見因該條款而有所指稱偏頗或司法行政不當干預分案之情事。

司法院表示，憲法法庭112年憲判字第14號判決認為最高法院之「更二連身」及「重大連身」條款均合憲，判決理由詳述該條款係上訴第三審的一般性規定，並未針對特定案件，符合法定法官原則，且與終審法院應力求重要法律問題形成穩定、一致的法律見解無違，更有利於裁判品質及結果之正確，並可提升裁判效率，維護被告速審權。

112年憲判字第14號指出，最高法院同一法官再次參與更審裁判，由於其對案情、相關事證、法律適用及解釋等，相對較熟悉，不僅有利於裁判品質及結果的正確妥當，亦有助提升裁判效率，促進有效及迅速審判，維護速審權，也不會影響公正審判，判決合憲。

該次判決共有12位大法官參與審理及評議，林俊益等3位大法官迴避，判決主筆大法官為黃昭元，同意連身條款合憲的有10位大法官，詹森林及黃瑞明大法官對合憲判決提出不同意見書。

