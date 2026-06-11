監委提名名單惹議 賴苡任：明顯有民進黨派系色彩

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總統府今（11）日公布監察委員提名名單。（圖／報系資料庫）

總統府今（11）日公布監察委員提名名單。對此，國民黨青年軍賴苡任表示，名單中有台獨大老、被刷掉大法官提名人、綠委助理、賴清德台南市時期政務官，就是「一群老綠男」。

「最新最全監察委員背景大揭密」，賴苡任發文表示，賴清德政府在今天上午公布最新一屆監察委員提名名單，網上大家開始分析討論，每個人的背景分別是什麼。

賴苡任指出，自己幫大家整理出一份最新、最全的版本，請大家細細品嚐。有台獨大老、長老會牧師、黨產會委員、促轉會委員、民進黨廉政會主委、被刷掉大法官提名人、民進黨立委助理、賴清德台南市時期政務官、林佳龍台中市時期政務官、阿扁法律顧問團成員、衛福部部長及政次，還有一群前民進黨立委。

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賴苡任強調，最重要的是，這份名單很明顯有民進黨派系的色彩。要自己評論這份名單，就是近親繁殖、裙帶關係、一片綠友友、一群老綠男。「對了，民進黨不是要廢監察院嗎？事實是，這麼好酬庸的地方，怎麼捨得廢！」

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