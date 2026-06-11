監委提名名單挨轟酬庸 賴苡任「完全揭密」：一群老綠男

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監察院監察委員應獨立行使職權、超越黨派，但最新提名名單卻被起底多數有深綠背景。（示意圖／資料照）

副總統蕭美琴今(11日)宣布監委提名名單，強調監委獨立超越黨派，不應由政黨分配，新黨台北市議員侯漢廷痛批無恥酬庸。藍營青年軍賴苡任指出，名單中有台獨大老、被刷掉大法官提名人、綠委助理、賴清德台南市時期政務官，就是「一群老綠男」。

「最新、最全，監察委員背景大揭密！」賴苡任今(11日)發文提到，賴清德政府在今天上午公布最新一屆監察委員提名名單，網上大家開始分析討論，每個人的背景分別是什麼。「我幫大家整理出一份最新、最全的版本，請大家細細品嚐。」

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賴苡任指出，有台獨大老、長老會牧師、黨產會委員、促轉會委員、民進黨廉政會主委、被刷掉大法官提名人、民進黨立委助理、賴清德台南市時期政務官、林佳龍台中市時期政務官、阿扁法律顧問團成員、衛福部部長及政次，還有一群前民進黨立委。最重要的是，這份名單很明顯有民進黨派系的色彩。「要我評論這份名單，就是近親繁殖、裙帶關係、一片綠友友、一群老綠男！」

賴苡任直呼，「好厲害的名單！對了，民進黨不是要廢監察院嗎？事實是，這麼好酬庸的地方，怎麼捨得廢！」

網友表示「有台獨大老啊，想必是派去成立台灣國監察院的」、「民進黨喊了好多年的『廢除監察院』呢？」、「都是民進黨的酬庸」、「那就不多說了，全部封殺吧」、「資源回收院？」、「綠油油」、「連助理都上了」、「就一個字『獨』」、「民進黨不倒台灣不會好」。

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