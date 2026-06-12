監委提名還沒上課就下課？ 陳永興、侯廷昌告急！

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監察委員被提名人陳永興（左）、侯廷昌（右）（圖／報系資料庫）

總統府昨(11)日公布監察院正、副院長及監察委員提名名單後，獨派醫師、前立法委員陳永興及不判死刑的台灣高等法院庭長侯廷昌成為各界關注焦點。名單公布後，出現許多「廢除監察院」的聲音，兩位代表性人選的背景與過往言論也引發廣泛討論。面對這份監委提名名單，國民黨立法院黨團表示，將由黨中央進一步討論。

陳永興在提名記者會表示，若朝野對憲政改革有共識，不排除透過修憲將五權憲法改為三權分立體制，將調查權及彈劾權交由國會行使，但在修憲完成前，監察院仍應善盡職責。陳的發言引發許多討論，支持者認為，他對監察院改革議題展現開放態度，但有聲音質疑，監察院長被提名人談論修憲方向，恐使未來監察院角色定位更加敏感，相關爭議預料將在立法院審查期間持續延燒。

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至於曾承審狠夫開車輾斃妻子跟律師、湯姆熊男童遭割喉、逆子縱火案共11死的法官侯廷昌也受到外界眾多關注，這些刑案都未將惡性重大的兇手判處死刑，因而被外界稱為「廢死法官」。對此，有法界人士認為，侯判決均依循證據法則與法定減刑規定，並非外界所稱廢死法官。

副總統蕭美琴指出，被提名人將肩負維護廉政、伸張人權及監督政府的責任。而今(12)日蔣萬安發文表示，國民黨和民眾黨團可考慮，先全部否決29位提名人選，再爭取修憲廢除監察院。在朝野對監察院存廢及職權改革歧見下，陳永興、侯廷昌等提名人如何爭取跨黨派支持，將成為下階段政治焦點。

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