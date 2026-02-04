監委涉私用公務車懲處出爐 黃國昌：監院預算刪到0元

（中央社記者王揚宇台北4日電）3名監委遭控疑私用公務車懲處出爐，最重口頭或書面道歉。對此，台灣民眾黨主席黃國昌今天說，這根本是官官相護，待審查總預算案時，民眾黨對於監察院的預算會刪到0元，一塊錢都不留。

監察院3名監委遭控疑涉私用公務車。據了解，監察院會已原則通過紀律委員會提交報告，並依據監委自律規範決定，監委蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容應於監察院會以口頭或書面道歉。

黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲等人召開春節小物開箱記者會，被媒體問到相關議題。

柯文哲說，官官相護本來就是預料中的事，他主張廢除監察院，「今年的預算也不要編」，也不用再提名監察院長，趁勢廢掉監察院就好。

黃國昌表示，如同柯文哲所言，監察院這次的作為，只是再度印證台灣人民對於監察院的印象，就是官官相護的廢物院。遲了3個月做出來的結果，讓人看了不曉得該哭還是該笑。這樣的人當監委、用這樣的標準要求自己，未來會用什麼標準整飭官箴。

黃國昌說，今年度開始審總預算案時，民眾黨對於監察院的預算立場非常清楚，就是刪到0元、一塊錢都不留。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，監察院自證不只打不了老虎，而是連濫用公務車的蒼蠅都趕不走的肥貓院。（編輯：萬淑彰）1150204