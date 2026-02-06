監委涉私用公務車懲處 林郁容須道歉王榮璋應注意

（中央社記者賴于榛台北6日電）監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊去年遭控疑涉私用公務車，監察院今天公布調查結果，林郁容搭乘用車時接送其子女，逾越一般合宜使用車輛範圍的認知，處分為「以口頭或書面於院會時道歉」；王榮璋搭乘用車返家途中曾赴理髮院理髮，此舉易受質疑，因此處分「促其注意」。

至於蘇麗瓊，監院說，蘇麗瓊當天是因牙痛需治療，治療後就乘坐原車返回監院處理公務，核其使用車輛緣由，目的在避免執行中的公務因急病中斷，具社會相當性，於法無違也尚合乎情理，難予苛責。

媒體去年報導，蘇麗瓊、王榮璋、林郁容分別遭指控疑似使用公務車看牙醫、理髮、接送親友到機場等。為此，監院副院長李鴻鈞去年6月指示移送紀律委員會，北檢也啟動調查。

監院今天透過新聞稿指出，監院紀律委員會詳細調查公務車案，經先期資料蒐整、調閱卷證、通知相關人員和單位提出說明，共辦理2次約詢相關人員、5次召開紀律委員會議審議後，調查報告初稿在去年12月9日報請院會討論，後依據討論內容修正調查報告後，今年1月13日再次送院會審議酌修文字後通過。

蘇麗瓊、王榮璋、林郁容3人處分各有不同。監院說，林郁容是去年5月26日下午搭乘用車，途中先至監察院附近接送其女，再至桃園機場接送其子後，返回台北住處，已逾越一般合宜使用車輛範圍的認知，易使外界質疑監察委員形象，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第3款規定，處分「以口頭或書面於院會時道歉」。

王榮璋部分，監院調查他是去年5月9日下午搭乘用車，途中先前往位於紹興南街的某理髮店理髮後，搭乘同車返家，但易受質疑，囿於清議仍宜避免，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第1款規定，處分「促其注意」。

至於蘇麗瓊，監院說，蘇麗瓊去年5月14日因牙痛需治療，下午搭乘用車前往和平東路3段某牙科診所就診後，再乘坐原車返回監察院處理公務，核其使用車輛的緣由，是因監察院醫務室暫停服務的替代措施，目的在於避免執行中的公務因急病而中斷，具社會相當性，其使用公務車於法無違，尚且合乎情理，難予苛責。

對於公務車的管理，監院強調，監委為特任職政務人員及行使監察職權所需，因此「監察院監察委員使用車輛規定」第3點明定其使用車輛的用途，除公務需求事項外，尚及於安全考量及符合社會相當性之活動（含上、下班）。

此外，監院說，監委屬特任職政務人員，執行監察職務具特殊性與保密性，工作內容涵蓋人權保障案件及調查案件諮詢、約詢、實地履勘、輪值受理民眾陳情、參與各項會議、進行中央及地方巡察、處理調查報告等，其差勤管理與機關正副首長並無二致。

監院也說，此案在法制面、派車制度面，顯然有應改善之處，且對於行政院「車輛管理手冊」適用範圍、「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」及「監察院監察委員使用車輛規定」的沿革與適用、公務車可供上下班及符合社會相當性活動使用，未能及時對外清楚說明，致各界產生監委公器私用，正人不能正己的質疑也傷害監院形象。

監院強調，上述相關法規扞格及內部管理疏漏之處，院會已決議相關單位應妥速檢討改善，力求周延。（編輯：翟思嘉）1150206