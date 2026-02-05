監委涉私用公務車最重懲處僅書面道歉 陳清龍痛批官官相護

監察院會通過紀律委員會提交報告，監委蘇麗瓊無懲處、王榮璋「促其注意」、林郁容應於監察院會以口頭或書面道歉。（圖／報系資料庫）

監察院去年6月爆發濫用公務車風波，前監察院秘書長李俊俋事後請辭，監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋移送紀律委員會調查。昨（4）日調查報告出爐，蘇麗瓊無懲處、王榮璋「促其注意」、林郁容應以口頭或書面道歉，李俊俋則出任民進黨政策會副執行長兼任主席室特助。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍痛批，以後官員收賄瀆職，是不是可以通通比照監委大人，道歉就好，這不叫官官相護，什麼才是官官相護？

陳清龍指出，去年6月，監察院的蘇麗瓊、林郁容、王榮璋三名監察委員因為濫用公務車而被移送紀律委員會，當時監察院副院長李鴻鈞和祕書長承諾盡速調查，結果一拖就是八個月。如今，監察院自證他們不只打不了老虎，連濫用公務車的蒼蠅都趕不走。

廣告 廣告

陳清龍表示，監察院作為中華民國最高監察機關，核心職責為整飭「官箴」（公務員應遵守的紀律與廉潔標準），更應該以身作則，嚴以律己，才能監督行政與司法機關來確保吏治清廉。然而，新聞風波一過，有關係就沒關係，監察院會所通過紀律委員會的報告，三位監委竟然通通安全下庄。蘇麗瓊無懲處、王榮璋「促其注意」、林郁容則應以口頭或書面道歉。請問一下，如果道歉有用還需要監察院嗎？以後官員收賄瀆職，是不是可以通通比照監委大人，道歉就好，這不叫官官相護，什麼才是官官相護？

陳清龍痛批，本該負責監督官員操守的監察院，不只已淪為民進黨酬庸肥貓的單位，甚至遇到自家人就雙標、還自甘淪為民進黨東廠，專司整肅異己，此種「低效能、低效率、低道德」的監察院，怎還有臉面彈劾其他行政官員？監察委員們已經親手把自家招牌拆下，掛上廢物院、肥貓院招牌。

陳清龍續指，此外，濫用公務車涉及的是刑事犯罪，請問事發就宣稱已立案調查的北檢查到哪裡去了？北檢招牌和監察院也一起拆了嗎？連這麼簡單的案件都「辦不下去」，是不是「辦不上去」，在民進黨當官不難，跪舔就好？

陳清龍說，同樣悲哀的是，濫用公務車而請辭的前監察院秘書長李俊俋，也在今天宣布華麗轉身，出任民進黨政策會副執行長兼任主席室特助，顯然賴清德主席的用人標準就是有關係就沒關係，外界觀感與官箴，對民進黨來說早就像他們的道德底線，早就模糊到看不見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決

最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」

誇口生53子！「多妻男」破產流浪 剩2女伴車中求生：還要再娶6人？