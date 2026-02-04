監委濫用公務車僅口頭道歉！白放話預算全砍

▲監委濫用公務車僅口頭道歉，柯文哲（左）、黃國昌都喊話將監察院預算刪光光。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02.04）

[NOWnews今日新聞] 監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容遭控疑涉私用公務車。媒體報導，監察院會已原則通過紀律委員會提交報告，並依據監委自律規範決定，監委蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。對此，民眾黨今（4）日怒轟官官相護，民眾黨前主席柯文哲放話監察院應該廢掉，民眾黨主席黃國昌則說狠話，將把監察院預算全砍光，刪到0元。

民眾黨今日下午舉行「眾馬奔騰 萬眾同欣」台灣民眾黨春節小物開箱記者會，柯文哲、黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷等出席，並於會後受訪。

媒體詢問監院懲處是否會太輕？柯文哲回應表示，官官相護本來就預料中的事，他更有興趣起訴他的檢察官林俊言，檢察署打算怎麼處理？就這樣虛晃一招就過去了是不是？差不多嘛，這不就是民進黨一貫的做法，什麼壞事幹完混一混就過去。他主張監院廢掉就算了。

柯文哲說，以前他的助理說要出國去玩，他問玩多久，助理說一個多月，他回應說「你請假一個多月，我們都正常運作，我們覺得沒有你都可以。」院長（前監察院長陳菊）一年都沒來上班，這個機關好像沒有也不會怎麼樣，他主張廢掉，今年不要編預算，監委也不要提名，乘勢把它廢掉就好。

黃國昌痛批，監察院這次作為是再度印證台灣人民對監察院的印像，「官官相護的廢物院」，去年審查追加預算時，監院代理秘書長在預算協商時承諾給他們一點預算，他們一定會認真辦，結果整整遲了3個多月做出來的結果，讓人看了不知道該哭還是該笑，這樣的人要當監委，用這種標準要求自己，你要用什麼標準去整治官箴。

黃國昌說，監院這樣決定下來之後，民眾黨下午有開中央委員會有提出討論，他與新任黨團總召陳清龍交換意見，如同柯文哲向大家報告，民眾黨立場非常清楚，將監察院預算刪到0元，一塊錢都不留。

